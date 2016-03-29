"IŞİD, Türkiye'de Yahudi çocuklara yönelik saldırı planlıyordu"

Sky News, istihbarat yetkililerine dayandırdığı haberinde IŞİD'in Türkiye'de Yahudilerin yoğunlukta olduğu anaokulları, okullar ve gençlik merkezlerine saldırı planı yaptığını yazdı.

Sky News internet sitesinde yer alan habere göre bu bilgi, geçen hafta Gaziantep'te yakalanan altı IŞİD militanından elde edildi.

Haberde "Saldırının en olası hedefi, toplum merkezi ve bir okulu da bulunan İstanbul Beyoğlu'ndaki sinagog" dendi.

Sky News'a konuşan bir istihbarat kaynağı da, 'bu bilgiler ışığında olağanüstü güvenlik önlemleri alındığını, terörle mücadele birimlerinin de gece gündüz çalıştığını' söyledi.

İstihbarat kaynağı, "Bu inandırıcı bir tehditten öte, aktif bir plan" dedi.

İstanbul Beyoğlu'nda 19 Mart'ta düzenlenen intihar saldırısında yaşamını yitirenler arasında İsrail vatandaşları da vardı. Brüksel'de de geçen hafta düzenlenen saldırıda en az 35 kişi öldü.

Sky News tarafından görülen istihbarat raporunda şu ifadeler yer aldı: "Her iki saldırının arkasında da IŞİD'in olduğuna inanılıyor. Örgüt, Türkiye ve diğer bölgelerde başka saldırılar için kararlı çabasını sürdürüyor."

"Elde edilen en iyi bilgi"

Sky News internet sitesindeki haber de şöyle devam ediyor:

"Bu son bilgi, istihbarat birimlerinin artık Avrupa genelinde var olan tehdide verilecek cevap için işbirliği yapmakta zorlandığı bir dönemde ortaya çıktı."

"Türkiye, üç milyona yakın mülteciyi kabul etti. Paris ve Brüksel hücrelerinin bazı Avrupalı üyelerinin, eğitim için Suriye'ye gittiklerine ve daha sonra Avrupa'da güvenlik arayan mülteci dalgası arasına saklanıp geri döndüklerine dair çok güçlü kanıtlar var."

Haberde, istihbarat kaynaklarının 'Yahudilerin hedef alınacağı tehdidine' ilişkin bilgiyi "eli kulağında olan saldırıya karşı elde ettikleri en iyi bilgi" olarak tanımladıkları belirtiliyor ve istihbarat kaynağının şu sözleri aktarılıyor:

"Ne zaman için planlandığını bilmiyoruz. 24 saat içinde de olabilir, gelecek birkaç gün içinde de."

Diğer yandan İsrail hükümeti de IŞİD saldırısı tehdidi nedeniyle vatandaşlarına 'en kısa sürede' Türkiye'yi terk etmeleri tavsiyesinde bulunmuştu.