IŞİD, Türkiye sınırındaki sığınmacı kamplarına saldırdı!

IŞİD'in, Kilis'in karşısındaki sığınmacı kampları İğde, Havar Kilis ve Harameyn sığınmacı kamplarına yönelik saldırısında en az iki kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Saldırı sırasında çadırlar ateşe verilirken çok sayıda kişinin alıkoyulduğu belirtildi.

Hürriyet’in haberine göre, IŞİD, muhaliflerin Türkiye sınırında Azez-Cerablus hattındaki ilerleyişine misilleme olarak, Kilis'in karşısındaki İğde, Havar Kilis ve Harameyn sığınmacı kamplarına saldırdı.

Yaklaşık 10 bin kişinin barındığı İğde kampından bir kadın ve bir çocuğun öldüğü saldırıda, çok sayıda yaralı olduğu bildirildi. Örgütün, saldırı sırasında bazı çadırları ateşe verdiğini ve çok sayıda kişiyi de alıkoyduğu kaydedildi.

Muhaliflerin yoğun çatışmalar sonucunda Havar Kilis, İğde ve Cariz köylerini IŞİD'den geri aldığı, Baragide köyü çevresinde ise şiddetli çatışmaların sürdüğü, kamplar ile çevresinde yaşayan halkın, güvenli gördükleri alanlara doğru göç etmeye başladığı da belirtildi.

Öte yandan Halep'teki yerel medya aktivistlerinden Firas el Halebi, Rus savaş uçaklarının Halep'in kuzeyindeki Handarat kampı ve çevresini yoğun şekilde bombaladığını söyledi.