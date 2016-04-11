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Dünya

IŞİD'den Türkiye sınırındaki kasabaya büyük saldırı!

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi saldırıyı "IŞİD'in 1 yıldır gerçekleştirdiği en vahşi saldırı" olarak tanımladı

11 Nisan 2016 13:35

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, terör örgütü IŞİD'in Türkiye sınırındaki El Ray kasabasını muhaliflerden geri aldığını duyurdu. Reuters haber ajansı da, IŞİD'in muhaliflerle yoğun çatışmaların ardından kasabayı tekrar ele geçirdiğini aktardı.  

IŞİD, dün de El Ray kasabası yakınında bulunan Şeyh Reh ve el-Bal köylerinin kontrolünü ele geçirdi. Gözlemevi'nin "IŞİD'in 1 yıldır gerçekleştirdiği en vahşi saldırı" olarak tanımladığı operasyon sırasında, bölgedeki diğer yerleşim birimlerinin yakınında da bombalar patlatıldığı ifade edildi.

 

Dört gün önce almışlardı

 

Türkiye'nin desteklediği Suriyeli muhalifler, perşembe günü IŞİD kontrolündeki El Ray kasabasını ele geçirmişti. Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) öncülüğündeki muhaliflerin, iki gün süren çatışmaların ardından kasabaya girdiği açıklanmıştı.

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