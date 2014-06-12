'IŞİD, Türk şoförleri serbest bıraktı ama...'

Uluslararası Nakliyeciler Derneği, IŞİD'in, Irak'ta kaçırdığı 30'a yakınTürk TIR şoförünü serbest bıraktığını ancak bu kez de başka bir grubun şoförleri rehin aldığını iddia etti.

İskenderun'dan Musul'un Geyare ilçesindeki termik santrale motorin taşıyan 30 kadar Türk şoför, iki gün önce termik santrale baskın düzenleyen IŞİD militanları tarafından rehin alındı.

Uluslararası Nakliyeciler Derneği'nden (UND) yapılan açıklamada, ''IŞİD, TIR şoförlerini serbest bıraktı, başka bir grup rehin aldı'' denildi.