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Dünya

IŞİD tövbe eden askerlere 'dokunulmazlık kimliği' veriyor

Kimlikte fotoğraf, adres ve kişinin ne tür iş yaptığına dair bilgiler yer alıyor

31 Temmuz 2014 21:06

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) öncülüğündeki silahlı grupların, Irak ordusunda görev yapmaktan pişman olduğunu belirterek bir daha askerlik yapmayacaklarına dair söz verenlere "tövbe merasiminden" sonra "dokunulmazlık kimliği" verdikleri bildirildi.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre Kerkük’ün güneyindeki Riyad, Havice, Zap, Abbasi ve Dakuk nahiyelerine bağlı bazı köyleri ele geçiren IŞİD militanları, esir aldıklarıyla kendilerine başvuran Irak askerlerine yeni kimlikler yaptırıyor. Tövbe ederek yeni kimliğe kavuşan eski askerlere kimse dokunmuyor. Kimliği taşıyanlar, IŞİD öncülüğündeki silahlı grupların denetim ve kontrolü altındaki yerleşim bölgelerinde rahatlıkla gezebiliyor.

Dakuk Asayiş Müdürü Polla Ahmet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, IŞİD’in hedefi olmaktan çekinen bazı askerlerin, örgüt karargahlarına giderek, dokunulmazlık kimliği aldığını söyledi. IŞİD’in bölgedeki yol güzergahlarını kontrol ettiğini aktaran Ahmet, "Kontrollerde dokunulmazlık kimliği olanların geçişine izin veriliyor. Bu kimliği taşımayanlar ise öldürülüyor" dedi.

 

Kimlikte neler var?

 

AA muhabirinin tövbe eden bir eski askerden edindiği kimlik basit bir kağıttan oluşuyor. Üzerinde IŞİD'in mührü ve kime verildiğine ilişkin bilgiler var. Fotoğraf, adres ve kişinin ne tür iş yaptığı bilgilerinin yazılı olduğu kimlikte 'besmele' ve 'Barışa meyil ederlerse sende meyil et. Allah'a tevekkül et. O, en iyi işiten ve en iyi bilendir' mealindeki Enfal Suresi'nin 61. ayetinin yer aldığı belgede, kimliği alan ile verenlerin imzaları bulunuyor. Ayrıca imza atan kişi için şu notlara da yer veriliyor: 'Safevi polisi, askeri ve hükümetiyle olan bütün işlerimden elimi çekeceğime dair Allah'ın huzurunda tövbe ettiğimi ilan ederim. Bundan sonra Müslüman ve mücahitlerle savaşmayacağıma yemin ederim. Buna aykırı davranırsam alemlerin Rabb'inin farz kıldığı kısasla yüzleşeceğim."

IŞİD daha önce Irak ordusunda görev yapmış asker ve polisler için Musul'da "tövbe noktaları" belirlemişti.

Bir süredir çatışmaların ve otorite boşluğunun yaşandığı Irak'ta, IŞİD öncülüğündeki silahlı gruplar, Musul ve Tikrit gibi bazı kentlerde kontrolü ele geçirmiş, çatışmalar yüzünden yaklaşık 1 milyon sivil, bölgeden göç etmek zorunda kalmıştı.

 

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