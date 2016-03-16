"IŞİD, topraklarının yüzde 22'sini kaybetti"

ABD merkezli araştırma şirketi IHS'nin yeni analizine göre, IŞİD (Irak Şam İslam Devleti) son 14 ay içinde, Suriye ve Irak'ta hakim oldukları toprakların yüzde 22'sini kaybetti.

IHS'nin değerlendirmelerine göre IŞİD, Türkiye-Suriye sınırının kontrolünü kaybetmesi ardından büyük bölümü petrol kaynaklı olan gelirlerinin yüzde 40'ını da yitirdi.

BBC'nin Newsnight programına konuşan güvenlik kaynakları, İngiltere'den Suriye'ye savaşmaya giden cihatçıların sayısının da düştüğünü belirtti.

Uzmanlar, IŞİD'in toprak kaybı yanında, bazı üst düzey IŞİD liderlerinin son aylarda öldürülmesi ya da yakalanması gerçeğinin, örgütün propaganda mesajlarını azalttığını söylüyor.

IHS, bu alandaki bir önceki araştırma sonuçlarını üç aydan daha kısa süre önce yayımlamıştı.

Bu süre içinde IŞİD militanları ellerindeki toprakların yüzde 8'ini kaybetti.

IŞİD'e dışarıdan katılımların sürdüğü ancak bunun hızının yavaşladığı belirtiliyor.

Newsnight programına konuşan kaynaklar, İngiltere'den ayrılıp Suriye'deki radikal gruplara katılanların sayısının toplamda 800'den biraz fazla olduğunu söyledi.

Bu kişilerin büyük bölümü IŞİD'e katıldı.

Bunlardan 100'ü çatışmalarda ölürken 350'si ise İngiltere'ye geri döndü.

Petrol geliri azaldı

Toprak kaybının gelir kaynaklarını kısıyor olması da mümkün.

IHS'in çatışma izleme haritasını hazırlayan ekibin başındaki Columb Strack, IŞİD'in, kalesi Rakka'nın kuzeyinde, Türkiye sınırı geçişlerindeki kontrolü yitirmesinin, karaborsada para kazanmasını çok daha zorlaştırdığı anlamına geldiğini söylüyor.

IŞİD sınırı kontrol etseydi kaçakçılar petrol satın almak için güneye gidecek ve bunları tankerler içinde Türkiye sınırı üzerinden dışarı çıkartabilecekti.

Şu anda Kürtlerin bu alanı kontrol etmesi nedeniyle petrol ihraç etmek artık daha zor.

Salı günü, IŞİD'in önde gelen komutanı, Suriye'de örgüt için savaşan bir Çeçen olan Ömer Şişani'nin, bir Amerikan hava saldırısı sonrası yaralanması ardından öldüğü bildirilmişti.

Geçen hafta ABD Özel Kuvvetleri'nin, IŞİD'in kimyasal silah uzmanlarından Süleyman Davud El-Afari'yi yakaladığı aktarılmıştı.