'IŞİD topraklarının dörtte birini kaybetti'



ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü Steve Warren, Washington'da yaptığı açıklamada "Koalisyonun hava saldırıları ile Iraklı kara birliklerinden oluşan kombinasyon düşman üzerinde etkili oldu" diye konuştu.

Pentagon sözcüsü Warren, IŞİD‘in daha önce kontrolü altında tuttuğu bölgelerin yüzde 25 ile 30'unu kaybettiğini açıkladı. Steve Warren 2014 yılının ağustos ayında Irak'ta en geniş hakimiyet alanına ulaşan IŞİD'in 13 bin ila 17 bin kilometrekarelik bir bölgeyi kaybettiğini belirtti.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Warren henüz durumun tamamen tersine çevrildiğini söylemek için erken olduğunu ancak hava saldırıları ve kara harekatının IŞİD'e zarar verdiğini belirttti.

Irak Başbakanı Beyaz Saray yolcusu

Bugün ABD Başkanı Barack Obama Irak Başbakanı Haydar El Abadi ile Beyaz Saray'da ilk kez bir araya gelecek. Görüşmede başlıca gündem maddesi, IŞİD ve ABD ordusu ile Irak güvenlik güçleri arasındaki işbirliği.

Irak Başbakanı El Abadi Washington'a hareket etmeden önce yaptığı açıklamada hava saldırılarının "belirgin bir biçimde artırılması" ve ülkesine daha fazla "silah yardımının" güvence altına alınmasının öncelikleri arasında olduğunu söyledi.

Pentagon'un rakamlarına göre askeri koalisyon ağustostan bu yana IŞİD mevzilerine yönelik Irak'ta bin 879 ve Suriye'de bin 365 hava operasyonu düzenledi. Bu saldırıların yaklaşık yüzde 80'i ABD tarafından yapıldı.