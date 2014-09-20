IŞİD teröründen kaçarak Türkiye'ye sığınanların sayısı 70 bini aştı

Şanlıurfa-Suriye’nin Kobani kentinde terör örgütü Irak İslam Şam Devleti (IŞİD) saldırılarından dolayı kaçan on binlerce kişi Suruç sınırından Türkiye’ye giriş yapıyor. 3 ayrı geçiş noktasından şimdiye kadar yaklaşık 70 bin Suriyeli Türkiye’ye göç etti. Büyük bir insanlık dramının yaşandığı sınır geçişlerinde yaşlı ve hasta insanlar tel örgütleri arasından güçlükle geçebiliyorlar.

Suriye’nin Rakka şehrine bağlı Kobani ilçesinde IŞİD’in PYD’nin elinde bulunan Kobani ve köylerine saldırmasının ardından çoğunluğu Kürtlerin yaşadığı Kobani’de on binlerce kişi Türkiye’ye göç etmeye devam ediyor.

IŞİD ile PYD’ye bağlı YPG güçleri arasında şiddetli çatışmalar devam ederken, Kobani karşısında bulunan Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı köylerden Kobani’deki çatışma sesleri duyuluyor ve çatışmadan dolayı çıkan dumanlar görünüyor.

Akrabalık bağları olduğu için ve kendisine sınır komşusu olduğu için Kobanililer 3 ayrı geçiş noktasından Suruç’a akın ediyor. Oylumlu, Dikmetaş ve Mürşitpınar köyünde bulunan sınır geçişlerinde askerlerin kontrolünde dünden beri devam eden geçen insan sayısı 70 bin civarında olurken, göç edenlerin çoğunun kadın ve çocuk olduğu gözlemlendi. Göç edenlerin yanlarında kıyafet ve yatak malzemeleri getirirken, Suruç sınırında bulunan insanlarda Kobani’den gelen insanlara su ve ekmek dağıtımında bulunuyor.

‘Geçiş noktalarında gerekli yardımlar yapılmıyor’

Büyük bir insanlık trajedisinin yaşandığı ve onbinlerce kişinin göç ettiği geçiş güzergâhlarında asker dışında devletin herhangi bir yetkilisi ve kurumu olmaması dikkat çekerken, yaşlı ve hasta sığınmacılar olmasına rağmen geçiş noktalarının yakınında 112 Ambulanslarıyla ve AFAD’ın ambulansları yoktu. Yürüyerek çok susuz kalan Suriyelilere dahi su dağıtılmazken, Suruç halkının Suriyelilere ekmek ve su getirdikleri görüldü.

‘Suruç'ta çadır kent kuruluyor’

Suruç’a göç eden Suriyelilerden akrabaları olanlar akrabalarının yanına yerleşirken, akrabaları olmayanlar ve ev tutamayacak durumda olamayanlar ise Suruç’un Aligör mahallesinde bulunan Yatılı İlköğretim Bölge Okulu’na götürülerek kayıt altına alındı ve ardından resmi kurumların misafirhanelerine yerleştirildiler. Öte yandan yoğun Suriyeli göç alan Suruç’ta Suriyeliler için Valilik tarafından 15- 20 bin kişilik Çadır Kent kurulacağı öğrenildi.

‘DBP ve DTK heyeti Kobani'ye gitti’

Öte yandan IŞİD saldırılarına tepki göstermek amacıyla DTK Eş Başkanı Selma Irmak, DBP Eş genel Başkanı Kamuran Yüksek, Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk, HDP Milletvekilleri Faysal Sarıyıldız, İbrahim Binici, İbrahim Ayhan, Sebahat Tuncel ve DTK üyesi Leyla Güven’den oluşan heyet, Kobani’ye giderek Kobani Kantonu yetkilileriyle ve PYD Eşbaşkanı Asya Abdullah’la bir görüşme yaptılar.