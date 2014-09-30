IŞİD, sınırda bırakılan araçlara el koyuyor

IŞİD'in saldırılarılarından kaçarak Türkiye'ye sığınan Kobanêlilerin Türkiye-Suriye sınırında bırakmak zorunda kaldıkları araçlarına IŞİD militanları tarafından el koyuluyor.

Can Hasasu’nun Al Jazeera Türk’te yer alan haberine göre, Suriyeli sığınmacılar, "IŞİD militanlarının araca ihtiyaç duydukça sınırda terk edilmiş arabaları düz kontak yaparak çalıştırıp götürdüklerini" ifade etti.

IŞİD’in Türk üyelerinin Suriyeli sığınmacıların araçlarının camını kırarak onları çalıştırdıkları görüntülendi. Sınır hattındaki araçları kontrol eden silahlı IŞİD üyeleri rahat tavırlar sergiledikleri gözlendi. Sınırda bulunan askerler ise, sınırın Suriye tarafında olduğu için olaya müdahale etmiyor.

Türkiye, sığınmacıların Suriye'de bıraktığı araçları Türk topraklarında daha güvenli bir şekilde park etmeleri için sınır otoparkları oluşturdu. Yumurtalık ve Mertali noktalarında köylüden kiralanan tarlaların çevresine hendek kazılarak geçici otoparklar kuruldu.