T24 LogoT24 Logo
Gündem

IŞİD Tel Abyad'a saldırdı; çatışmalar devam ediyor

YPG, Tel Abyad'ı geçen yıl IŞİD'in elinden almıştı

27 Şubat 2016 16:30

Hüsran Ölmez

IŞİD, Türkiye sınırında bulunan Suriye’nin Tel Abyad bölgesine saldırdı. YPG Tel Abyad komutanlarından Şerwan Zindan, IŞİD’in Tel Abyad’a bağlı bazı köylere saldırdığını belirterek “IŞİD’in saldırılarını geri püskürttük, çatışmalar esnasında birçok IŞİD üyesini öldürdük. Çatışmalar devam ediyor” dedi.

Şerwan Zindan, T24'e yaptığı açıklamada, IŞİD’in dün gece Tel Abyad’a bağlı Hammam, Türkmen, Suluk ve Eynelrus köylerine eş zamanlı bir saldırı gerçekleştirdiğini belirterek “IŞİD dün gece geç saatlerde ağır silahlar ve bomba yüklü araçlarla köylere saldırdı. Yaklaşık 15 kişi Tel Abyad kent merkezine girmeye çalışırken YPG güçlerimiz onları öldürdü. Suluk ve Hammam köylerinde çatışmalar hâlâ devam ediyor. Onları kıstırdık. Sivillerden herhangi bir can kaybı ve yaralı yok ama YPG savaşçısı iki yaralı var. Şiddetli çatışmalarda birçok IŞİD üyesinin cenazesi elimize geçti” diye konuştu.

Şerwan Zindan, Tel Abyad kent merkezinde herhangi bir çatışmanın yaşanmadığını aktararak olası saldırılara karşı hazırlıklı olduklarını ifade etti.

Kobanê ile Cezire kantonu arasında bulunması nedeniyle stratejik bir öneme sahip olan Rakka’ya bağlı Tel Abyad kentini geçtiğimiz yıl haziran ayında YPG IŞİD’in elinden almıştı.

ETİKETLER

ypgölü ve yaralılarvarışidsaldırdıtel abyad

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24