IŞİD Tel Abyad'a saldırdı; çatışmalar devam ediyor

Hüsran Ölmez

IŞİD, Türkiye sınırında bulunan Suriye’nin Tel Abyad bölgesine saldırdı. YPG Tel Abyad komutanlarından Şerwan Zindan, IŞİD’in Tel Abyad’a bağlı bazı köylere saldırdığını belirterek “IŞİD’in saldırılarını geri püskürttük, çatışmalar esnasında birçok IŞİD üyesini öldürdük. Çatışmalar devam ediyor” dedi.

Şerwan Zindan, T24'e yaptığı açıklamada, IŞİD’in dün gece Tel Abyad’a bağlı Hammam, Türkmen, Suluk ve Eynelrus köylerine eş zamanlı bir saldırı gerçekleştirdiğini belirterek “IŞİD dün gece geç saatlerde ağır silahlar ve bomba yüklü araçlarla köylere saldırdı. Yaklaşık 15 kişi Tel Abyad kent merkezine girmeye çalışırken YPG güçlerimiz onları öldürdü. Suluk ve Hammam köylerinde çatışmalar hâlâ devam ediyor. Onları kıstırdık. Sivillerden herhangi bir can kaybı ve yaralı yok ama YPG savaşçısı iki yaralı var. Şiddetli çatışmalarda birçok IŞİD üyesinin cenazesi elimize geçti” diye konuştu.

Şerwan Zindan, Tel Abyad kent merkezinde herhangi bir çatışmanın yaşanmadığını aktararak olası saldırılara karşı hazırlıklı olduklarını ifade etti.

Kobanê ile Cezire kantonu arasında bulunması nedeniyle stratejik bir öneme sahip olan Rakka’ya bağlı Tel Abyad kentini geçtiğimiz yıl haziran ayında YPG IŞİD’in elinden almıştı.