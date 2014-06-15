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Dünya

IŞİD tekrar ilerlemeye başladı

IŞİD, Enbar'a bağlı Secr ilçesini ele geçirdi. Olaylarda en az 5 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

15 Haziran 2014 16:51

Bazı bölgelerde Peşmerge'nin ve Irak ordusunun püskürttüğü IŞİD tekrar ilerlemeye geçti. Enbar vilayetine bağlı Secr nahiyesinde kontrolü ele geçirdi.
    
Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) terör örgütü ve bazı silahlı grupların, Enbar vilayetine bağlı Secr nahiyesinde kontrolü ele geçirdiği, olaylarda 5 kişinin öldüğü 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

Aşiret kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak'ın batısında yer alan Enbar vilayetine bağlı Secr nahiyesinde IŞİD terör örgütü ve bazı silahlı gruplar ile Irak ordusu arasında yaşanan çatışmaların ardından Secr nahiyesinin kontrolü IŞİD'in eline geçti. Ağır silahların da kullanıldığı belirtilen çatışmada, 5 kişi öldü 10 kişi yaralandı.

IŞİD'in bölgeyi kolay bir şekilde ele geçirdiği, olayda birçok Irak askerinin ise esir alındığı belirtildi.

Yıl başından bu yana IŞİD ve silahlı grupların kontrolünde olan Secr nahiyesi, bir ay önce ordunun kontrolüne geçmişti.

Bir süredir çatışmaların yaşandığı Irak'ta, IŞİD militanları ve bazı aşiret güçlerinin, ülkenin en büyük kentlerinden Musul ile Salahaddin vilayetinin merkez kenti Tikrit'in yanı sıra bölgedeki kimi yerleşim birimlerinde kontrolü ele geçirdiği açıklanmıştı.


Telafer kuşatma altında


IŞİD militanları, Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı Musul'a bağlı Telafer ilçesini ateş altına aldı.

IŞİD, Telafer'de daha önce yerel polis tarafından gözaltına alınan bazı militanlarının serbest bırakılması talebine olumsuz karşılık verilmesi üzerine saldırıya geçti.

IŞİD'in sabah saatlerinden itibaren ilçeye düzenlediği havan topu saldırılarında, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu belirtilen beş Türkmen öldü.

Irak ordu birlikleri çekildiği için ilçeyi, sayıları 5 bin civarında olduğu öğrenilen yerel polis gücü savunuyor.

Yerel polis gücü ile IŞİD militanları arasındaki çatışmalar ilçe merkezi dışında devam ediyor. Çatışmalarda 30 Türkmen yaralandı, 26 IŞİD militanı ölü ele geçirildi.

IŞİD militanlarının kuşattığı Telafer'e ulaşım sağlanamıyor.

Bu arada, Telafer'e 20 kilometre mesafede bulunan, Kürtlerin yaşadığı Sincar ilçesine konuşlanan peşmerge tetikte bekliyor.

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