'IŞİD tehlikesi artıyor'



Süddeutsche Zeitung adlı Alman gazetesinde yayımlanan habere göre Alman dış istihbarat servisi (BND) İslamcı terör tehlikesiyle ilgili karamsar bir tablo çiziyor. Alman İstihbarat Servisi'nin analizlerinde, Batılı devletler topluluğunun 2001 yılındakinden daha fazla terör tehdidi altında olduğu belirtiliyor. IŞİD ve El Kaide'nin etki alanını genişlettiğine de raporda yer veriliyor.

Afganistan'daki istikrarsızlığın Avrupa'nın kapılarına dayandığı ifade edilen dış istihbarat servisi raporunun Ramadi'nin Irak kuvvetlerince alınmasından birkaç gün önce hazırlandığına gazetenin haberinde yer verildi. Raporda, ‘Batılı terör gönüllülerinin sayısının şimdiye kadar bilinen boyutları aştığı' ve ‘İslamcı grupların internet kanalıyla yaptıkları çağrıların sınai propaganda üretimi halini aldığı' gibi ifadelere de yer veriliyor.

Süddeutsche Zeting'un haberinde IŞİD'in 30 ülkede faaliyet gösterdiği, El Kaide gibi Batı ile doğrudan savaşı aradığı, saldırılarıyla, şiddeti kendisi ile mücadele edenlerin topraklarına taşıyıp, Batı'ya bölgeye askeri müdahalede bulunmaktan başka çare bırakmamayı amaçladığı belirtiliyor.

Alman dış istihbaratının İslamcı terörü konu alan analizinde, ‘Askeri yenilgiye uğratılsa bile IŞİD'in Batı ile mücadeleden vazgeçmeyeceğine, aksine bundan kuvvet alacağına' dikkat çekiliyor. Uzun vadede sorunun askeri yöntemlerle ortadan kaldırılamayacağı, dolayısıyla cihatçı ideolojinin ‘yeşerdiği zeminin kurutulması gerektiği' de istihbaratın raporunda yer alıyor.