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IŞID tehdidinden kaçan Ezidiler 11 saat yürüyerek Roboski'ye ulaştı

Irak Şam İslam Devleti örgütünden kaçan Ezidilerin Şırnak'taki sayısı 15 bine yaklaşırken, Diyarbakır, Batman ve Cizre'deki kamplara gönderiliyorlar

29 Ağustos 2014 23:19

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün zulmünden kaçan Ezidiler'in umuda yolculuğu, drama dönüştü. Binlerce çocuk, ihtiyar, kadın ve hasta Ezidiler, 34 kişinin hava saldırısında öldüğü dağ yolundan 9-11 saatlik yürüyüş sonrası Şırnak'ın Uludere (Roboski) İlçesi'nde bulunan Ortasu Köyü'ne ulaştı.

DHA'nın haberine göre,  Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile Uludere İlçesi'ne bağlı Ortasu Köyü arasındaki 9-11 saatlik umut yolculuğunun ardında bugün yaklaşık 4 bin 200 Ezidi daha, sınırı geçip Ortasu Köyü'ne ulaştı.

Köylüler tarafından araçlarla dağlık alanda karşılan Ezidiler, sağlıklı olanlar yürüyerek, yürüyemeyen ya da hasta olanlar ise araçlarla veya kadır sırtında köye taşındı.

Bazı yaşlı Ezidiler, koltuk değnekleriyle bu yolu aşarak Ortasu Köyü'ne gelmenin mutluluğunu yaşadı. Nereye gideceklerini, hangi yolu kullanacaklarını bilmeden, 2011 tarihindeki bombardımanda ölen 34 kişinin kullandığı dağ yolundan, aç ve susuz bir şekilde 9 ila 11 saat süren yolculuktan sonra Ortasu Köyü'ne ulaşan Ezidiler, buradaki koordinasyondaki gönüllü görevliler tarafından karşılanıyor.

 

'Binlerce insanımız yollarda kaldı'

 

Şengal bölgesinde geldiğini belirten Mavi Xıdır, "Dün geceden beri yürüyoruz. IŞİD geldi mallarımızı götürdü. İnsanlarımızı öldürdü. Kızlarımızı aldı. Çocuğumu kuçağımda taşıyarak geldik. Binlerce insanımız yollarda kaldı. Biz de bu buraya sığındık" dedi.

 

'Şeref ve namusumuzu kurtarmak için yollara düştük'

 

Ayağında ayakabısı dahi olmadan dağ ve patika yolundan Ortasu Köyü'ne gelen Şemi Salih, "Şengal bölgesinden geldim. İŞİD geldi, çocuklarımızı öldürdü. İnsanlarımızı kaçırdı, bizde şeref ve namusumuzu kurtarmak için bu yollara düştük. İki kardeşim de öldürüldü. Allah hakkımızı bırakmasın onlara" diye konuştu.

 

Bebeği Şengal Dağı'nda doğdu

 

15 günlük çocuğuyla tozlu dağ yolundan gelen Xalide Mirco, "Çocuğum, IŞİD'ten kaçtığım Şengal dağında doğdu. Daha ismini bile koyamadık. Dün geceden beri biz yollardayız" şeklinde konşutu.

 

Ortasu'ya gelen Ezidilerin sayısı 15 bine yaklaşıyor

 

34 kişinin havas aldırısı sırasında öldüğü yolu takip ederek, Uludere'nin Ortasu Köyü'ne gelen Ezidiler'in sayısı 14 bini geçti. Ortasu Köyü'ne gelen Ezidiler, daha sonra Diyarbakır, Nusaybin, Batman, Cizre ve Silopi ile Şırnak'taki uygun kamplara gönderiliyor.

 

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