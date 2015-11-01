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IŞİD tarafından rehin alınan Musul Başkonsolosu da Meclis'e giriyor

Ardahan'dan aday olan Öztürk Yılmaz, CHP'den milletvekili olarak Meclis'e giriyor

01 Kasım 2015 22:10

1 Kasım seçim sonuçları yavaş yavaş belirginleşirken, seçilen ya da seçilemeyen ilk isimler de ortaya çıkmaya başladı.

TBMM'ye ilk kez girecekler arasında en çok öne çıkan, IŞİD militanlarının Musul'da rehin aldığı Türk grubunun içinde yer alan dönemin Başkonsolosu Öztürk Yılmaz, ilk sonuçlara göre TBMM'ye girmeyi başaracak gibi görünüyor.

Trabzon'da ise, MHP'nin 7 Haziran seçimleri sonrasında TBMM Başkan Vekili seçtiği Koray Aydın'ın, bu seçimlerde TBMM'ye girememe olasılığı ortaya çıktı.

Oyların yüzde 80'inden fazlası sayıldığında, Trabzon'un 6 vekilinin birini CHP, diğer 5'ini ise AK Parti'nin alacağı görünüyor. 

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