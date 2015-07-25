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IŞİD tarafından öldürülen astsubayın silahı tutukluk yapmış!

IŞİD ile çatışmada yer alan bir asker, şehit Astsubay Mehmet Yalçın Nane’nin vurulma anını anlattı

25 Temmuz 2015 10:16

IŞİD ile çatışmada yer alan bir asker, şehit Astsubay Mehmet Yalçın Nane’nin vurulduğu anı anlattı. IŞİD militanlarının bir anda ateş açtığını söyleyen asker, Astsubay Yalçın Nane’nin silahının tutukluk yaptığını geri dönüp silah alarak yeniden ateş etmek istediği sırada öldürüldüğünü söyledi.

Habertürk’ten Onur Şahanoğlu’na konuşan ve ismini vermek istemeyen asker IŞİD ile girilen çatışma sırasında yaşananları şöyle aktardı:

“Kısa süreli bir panik ortamı oluştu. Bu sırada IŞİD’in 2 keskin nişancısı ayağa kalkanı vurdu. Şehit komutanımız Mehmet Yalçın Nane, ZPT denilen zırhlı aracın arkasında belli bir süre bekledi. Ateşin kesilmemesi üzerine mevzi alarak ateş etmek istedi fakat silahı tutukluk yaptı. Bunun üzerine geri dönerek askerlerden silah istedi. Silahı aldıktan sonra ayağa kalktı, bu esnada elinden vuruldu ve yere düştü. Kalkmaya çalıştığı sırada IŞİD’in keskin nişancıları tarafından göğsünden vuruldu.”

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