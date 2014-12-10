'IŞİD taarruzunda 727 Peşmerge öldü'



IKBY'den yapılan açıklamada, bu yılın haziran ayında başlayan IŞİD taarruzunda şimdiye kadar toplam 727 Peşmerge'nin can verdiği belirtildi.

Açıklamada, sözkonusu 6 ay içinde IŞİD'le girişilen çatışmalarda yaralanan Peşmerge sayısının ise 3 bin 564 olduğu kaydedildi.

Ölü ve yaralılar arasında subay ve rütbesiz Peşmergeler'in yanı sıra Asayiş adlı teşkilata mensup istihbaratçılar, polis ve eski Peşmergeler'in bulunduğu belirtildi. Açıklamaya göre 34 Peşmerge ise hâlâ kayıp statüsünde bulunuyor.

IŞİD bu yılın haziran ayında giriştiği taarruz sayesinde Irak ve Suriye'nin büyük bölümünü kontrol altına aldı. Cihatçılar Irak'ın kuzeyinde IKBY güçleriyle çatışıyor.

Aralarında Almanya'nın da bulunduğu Batılı ülkeler IKBY'ne silah ve malzeme yardımında bulunuyor.

IKBY'ye bağlı Peşmergeler, Türkiye üzerinden Kobani'ye geçerek Suriye'de de IŞİD'le çatışmaya girmişti.