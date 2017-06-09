IŞİD, Suudi Arabistan'ı tehdit etti: Sizin de sıranız gelecek

İran’ın başkenti Tahran'da Çarşamba günü gerçekleşen terör saldırılarında 17 kişi yaşamını yitirdi. Saldırıları IŞİD üstlendi. IŞİD’in, saldırılardan önce bir video kaydederek “Sizin sıranız da gelecek” sözleriyle Suudi Arabistan’ı da tehdit ettiği bildirildi.

Reuters'ın Site Intelligence'tan aktardığına göre Tahran saldırısından önce kaydedildiği sanılan videoda, 5 maskeli militanın İran'daki Şiileri tehdit ederken, Suudi Arabistan hükümetinin ‘sırasının geleceğini' de söylediği belirtildi.

Videonun sonunda militanların, Suudi Arabistan'a yönelik, ‘İran'ın ardından size de sıra gelecek' sözlerini sarf ettiği kaydedildi.

Çarşamba günü İran'da Humeyni'nin türbesine ve parlamentoya düzenlenen saldırılarda 17 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıları IŞİD üstlenmişti.

İranlı yetkililer, 5 saldırganın IŞİD üyesi İran vatandaşı olduğunu açıklamıştı.

İran Devrim Muhafızları ise saldırının arkasında Suudi Arabistan'ın olduğunu savunmuş, Suudi Arabistan iddiaları reddetmişti.