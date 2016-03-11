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Dünya

IŞİD Suriyeli şair ve oğlunu öldürdü

Suriyeli şair Muhammed Beşir el-Aani ve oğlu Eyass'ı Deyr ez-Zor'da, IŞİD tarafından katledildi

11 Mart 2016 20:40

IŞİD, yedi ay önce evlerinden kaçırıp belirlenemeyen bir bölgeye götürdüğü Suriye'nin ünlü şairlerinden Muhammed Beşir el-Ani ve oğlu Eyass’ı Deyr ez-Zor’da öldürdü. Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Arap Yazarlar Birliği’nin üyesi olan 56 yaşındaki el-Aani’nin üç kitabı bulunuyor. Militanlar şairi, “dinden dönmeyle” suçladı.

Middle East Eye’ın haberine göre, aralarında şair ve oğlu da bulunan 100 kişi, IŞİD militanlarından kaçmaya çalışırken yakalanmıştı. Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad karşıtı olduğu bilinen Aani’nin arkadaşı ve gazeteci Wael Sawah, Facebook’ta yayınladığı taziye mesajında, “Yeni Naziler IŞİD Beşir el-Aani’yi öldürdü, ancak şiiri öldüremeyecekler” ifadesini kullandı.

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