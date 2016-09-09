IŞİD, Suriye’de Türk tankını vurdu; 3 asker şehit!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Fırat Kalkanı operasyonu kapsamında 1 Türk tankının vurulduğunu 3 askerin şehit olduğunu duyurdu. Saldırıda 1 asker de yaralandı.

TSK, yaptığı açıklamada "DAEŞ saldırısında 1 tank isabet aldı, 3 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralı" ifadeisne yer verdi.

TSK'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğimizi artırmak ve Koalisyon Güçlerine destek vermek maksadıyla; 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan “FIRAT Kalkanı Harekâtı” ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM Sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı ile BM’nin DEAŞ’la mücadeleye yönelik almış olduğu kararlar çerçevesinde sürdürülmektedir.

Suriye sınır hattında gerekli emniyet tedbirleri alınarak, saat 11.00’dan itibaren iki koldan ilerlenerek bir meskûn mahalde (Tall Ali) kontrol sağlanmıştır.

Muhalifler ile DEAŞ Terör Örgütü arasında Tell El Hava bölgesinde yaşanan çatışmalarda bir tankın isabet alması sonucu (saat 12.20), üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır.

Kilis güneybatısındaki boş bir araziye, DEAŞ Terör Örgütü kontrolündeki Kafer Ghan (Zeytinlik) bölgesinden atıldığı değerlendirilen bir adet cinsi tespit edilemeyen mermi düşmüş, herhangi bir zayiat meydana gelmemiş, merminin atıldığı değerlendirilen mevkide tespit edilen DEAŞ hedefine FIRTINA obüsleri ile misliyle karşılık verilmiştir.

Ateş destek vasıtaları tarafından harekât sahasında bulunan 15 DEAŞ TÖ hedefine toplam FIRTINA obüsleriyle 41 atım yapılmıştır. (Toplam: 486 hedefe 2.125 atım).

Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, 09.34-09.44 saatleri arasında Tall Ali, Tell El Hava ve Vukuf meskûn mahalli güneyinde tespit edilen dört DEAŞ TÖ hedefine yapılan hava harekâtı ile DEAŞ unsurlarının karargâh olarak kullandığı dört bina imha edilmiştir.

Koalisyon güçleri tarafından, Kafer Ghan (Zeytinlik) bölgesinde tespit edilen DEAŞ unsurlarına yönelik bir hava harekâtı icra edilerek, bir DEAŞ TÖ mensubu etkisiz hale getirilmiş, bir havan ve bir bina imha edilmiştir.

Suriye sınır hattında bir adet Bayraktar İHA ile kesintisiz keşif ve gözetleme faaliyeti icra edilmeye devam edilmektedir.

AFAD ve Kızılay’a ait unsurlar ile Özgür Suriye Ordusu ve sivillere yönelik lojistik faaliyetler kesintisiz olarak sürdürülmüştür.

Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekâtına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir.

Operasyonda 7 şehit

6 Eylül’de 3 asker, 27 Ağustos’ta bir asker operasyon kapsamında şehit düşmüştü.

Şimdiye kadar operasyonda şehit düşen asker sayısı 7 oldu.

Ayrıntılar gelecek...