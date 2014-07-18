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Dünya

IŞİD Suriye'de Şaar doğalgaz sahasını ele geçirdi

Suriye'nin Şaar doğalgaz sahasını ele geçiren IŞİD, Esad güçleriyle çıkan çatışmalarda 200 askeri öldürdüğünü, 65'ini de esir aldığını bildirildi

18 Temmuz 2014 19:49

Suriye'nin Humus kentindeki Şaar doğalgaz sahasını ele geçiren Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü ile Esad güçleri arasındaki çatışmalarda 200 rejim askerinin öldürüldüğü, 65'inin de esir alındığı bildirildi.

Anadolu Ajansı'nda yer alan haberde Muhalif MASAR ajansının haberine göre, IŞİD terör örgütünün Humus kentine bağlı Tedmur ilçesinin doğu kesimlerinde yer alan Şaar doğal gaz sahasının kontrolünü sağladığı belirtildi.

IŞİD'in sahayı ele geçirmeden önce rejim güçlerine ait 8 kontrol noktasını etkisiz hale getirdiği ifade edilen haberde, IŞİD'in doğal gaz sahasını ele geçirene kadar 200 Esad askerini öldürdüğü ve 65 askeri de esir aldığı dile getirildi.

IŞİD'in söz konusu doğal gaz sahasında 6 tank ile aralarında füzelerin de yer aldığı çok sayıda askeri mühimmat ele geçirdiği dile getirilen haberde,  bölgede yaşanan çatışmalarda ise 40 IŞİD üyesinin rejim güçlerince öldürüldüğü aktarıldı.

 

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