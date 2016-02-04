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Dünya

IŞİD, Suriye'de ilk kez bir Rus askerini öldürdü

Daha önce, Türkiye'nin hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle düşürdüğü Rus savaş uçağındaki bir pilot ile bir Rus askeri hayatını kaybetmişti

04 Şubat 2016 16:05

Rusya, Suriye ordusuna askeri danışmanlık yapan bir Rus askerinin, Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) açtığı havan topu ateşinde öldürüldüğünü açıkladı. Rusya, Suriye'de daha önce Türk hava sahasını ihlal eden Rus uçağının pilotu dahil, iki askerini kaybetmişti.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Olayın Suriye'nin batısında bulunan Lazkiye yakınlarındaki Salma köyünde yaşandığı ifade edildi. Öldürülen askerin kimliği ya da rütbesi açıklanmazken, Rusya'nın Suriye harekatı süresince verdiği kayıpların üçe yükseldiği belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son olayın Pazartesi günü meydana geldiği ve Rus askeri danışmanın Suriye ordusuna bağlı bir birlikte çalıştığı, birliğe gelişmiş silahlar konusunda eğitim verdiği aktarıldı.

Kremlin'den yapılan bir diğer açıklamada ise Suriye'deki Rus birliklerinin çatışmalara girmediği vurgulandı.

Rusya, 30 Eylül 2015'ten bu yana Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı destek amacıyla Suriye'de hava operasyonları düzenliyor. Lazkiye'de bir hava üssü kuran Rusya, Suriye ordusuna harekatlar konusunda danışmanlık da yapıyor.

Daha önce Kasım ayında Türkiye'nin hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle düşürdüğü Rus savaş uçağındaki bir pilot ile arama çalışmalarına katılan helikopterdeki bir Rus askeri hayatını kaybetmişti.

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