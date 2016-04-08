IŞİD Suriye'de çimento fabrikasından yüzlerce işçiyi kaçırdı

Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) Şam yakınlarındaki bir çimento fabrikasına düzenlediği saldırının ardından en az 200 işçinin kaybolduğu belirtildi.

Suriye'nin başkenti Şam yakınlarındaki Dumeir kasabasında bulunan fabrikada çalışan işçilerin, kaldıkları şantiyeden kaçırıldığı ve bilinmeyen bir bölgeye götürüldüğü ifade ediliyor.

Dumeir kasabası çevresinde IŞİD ve Suriye ordusu arasında günlerdir şiddetli çatışmalar yaşanıyordu.

Suriye devlet televizyonu, Sanayi Bakanlığı'ndan bir kaynağa dayandırdığı haberinde 300 işçinin kaçırıldığını ifade etmişti.

Ancak Suriyeli muhalif gruplar kaçırılan kişi sayısının 200 civarında olduğunu ifade ediyor.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan bir işçi yakını "Pazartesi öğlen saatlerinden bu yana yakınımıza ulaşamıyoruz. IŞİD'in o saatlerde saldırdığı haberleri gelmişti. Nerede olduklarına dair hiçbir bilgimiz yok" diyor.

Suriye hükümetinin işçileri kaçıran gruplarla dolaylı yollardan temasa geçtiği ve serbest bırakılmaları için girişimler yürüttüğü ifade edildi.

Öte yandan, Suriyeli muhaliflerin ülkenin kuzeyinde IŞİD'in Türkiye'ye açılan ana ikmal yolununun kontrolünü ele geçirdikleri bildirildi.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi açıklamasında "muhalif gruplar ile İslamcıların" Türkiye-Suriye sınırındaki el Rai kasabasını ele geçirdiğini duyurdu.

Gözlemevi, Halep'in kuzeyindeki kenti IŞİD'den alan grupların bazıları "Türkiye ve yabancı destekçileri tarafından silahlandırılan ve Özgür Suriye Ordusu öncülüğünde hareket eden muhalif gruplar" olduğunu belirtti.