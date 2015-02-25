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Dünya

IŞİD, Suriye'de 90 Süryani'yi kaçırdı

IŞİD'in Suriye'de Süryani köylerine saldırılar düzenlediği belirtiliyor

25 Şubat 2015 02:22

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, IŞİD'in Suriye'nin kuzeydoğusunda ele geçirdiği bölgelerde Süryani Hrıstiyanları kaçırmaya başladığını açıkladı. Bölgeden gelen bilgilere göre, 90 Süryani'nin kaçırıldığı belirtildi.

Geçen haftadan bu yana Haseke'nin köylerinde Kürt güçler ve IŞİD arasında yoğun çatışmalar yaşandığı haberleri geliyordu.

BBCTürkçe'nin haberine göre, önceki gün IŞİD'in Türkiye-Suriye sınırı yakınlarında en az bir köyü daha ele geçirdiği haberini geçmişti.

Suriye devlet haber ajansı SANA ise IŞİD saldırıları nedeniyle bölgedeki köylerde yüzlerce kişinin evlerini terk ederek kaçmak zorunda kaldığını belirtti.

Çatışmaların yoğunlaştığı Kamışlı bölgesindeki YPG (Halk Savunma Birlikleri) güçlerinin ise IŞİD'in elinden 20'ye yakın köyü geri aldığı ifade ediliyor.

Pazartesi günü, şafak vaktinde Tel Tamr kasabasına bir baskın düzenlediği belirtilen IŞİD'in saldırıları yüzünden 3 bine yakın kişinin bölgeden kaçmak zorunda kaldığı belirtildi.

Suriyeli rejim karşıtı düşünce kuruluşu 'Eylem için çağrı'nın Başkanı Nuri Kino, özellikle Tel Şamiriam köyünde çok sayıda Süryani Hristiyan'ın IŞİD tarafından kaçırıldığını belirtti.
Tel Şamiriam köyünden olan ve Lübnan'da yaşayan bir kadın, associated Press haber ajansının sorularını yanıtlarken köydeki anne-babasından, kardeşinden ve diğer yakınlarından haber almak için uğraştığını söyledi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada Pazar günü Haseke ve çevresinde 11 hava saldırısı düzenlendiği açıklandı. CENTCOM açıklamasında hava saldırılarında IŞİD'e ait 10 hedefin ve bir sığınağın imha edildiği belirtildi.

Hava saldırılarının YPG ile koordinasyon içerisinde düzenlenip düzenlenmediği ise bilinmiyor.

 

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