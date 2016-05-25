"IŞİD Suriye'de 4 Rus helikopteri ve 20 kamyonu imha etti" iddiası

Suriye'de Rusya tarafından kullanılan ve geçen hafta büyük patlamaların meydana geldiği hava üssünde Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) saldırısının izlerini gösteren yeni uydu görüntülerine ulaşıldığı belirtildi. IŞİD'in hava üssüne saldırıları sonucu Rusya'nın 4 savaş helikopterinin yanı sıra 20 kamyonun imha edildiği iddia edilmiş, ancak Kremlin hem herhangi bir helikopter kaybı olmadığını söylemiş hem de hava üssündeki patlamalara IŞİD saldırısının yol açtığı iddiasını yalanlamıştı.

ABD merkezli özel istihbarat - analiz şirketi Stratfor tarafından yayınlanan yeni uydu görüntülerindeyse, Palmira yakınlarındaki T4 olarak bilinen hava üssünde birden çok patlamanın meydana geldiği ve üssün büyük ölçüde tahrip edildiği görülüyor.

Uydu görüntülerini değerlendiren Stratfor'un askeri analisti Sim Tack, "Bu görüntüler bize ortada kaza sonucu yaşanan bir patlama olmadığını gösteriyor. Birden fazla patlama noktası olduğu açıkça tespit edilebiliyor. Ruslar çok ciddi bir darbe almış" diyor.

Geçen hafta yaşanan olayın ardından IŞİD'le bağlantılı Amak haber ajansı "Çıkan yangın sonucu Humus'un doğusundaki T4 hava üssünde 4 Rus helikopteri ve 20 kamyon yandı" deniyordu.

Stratfor uzmanı Tack, uydu görüntülerinin Amak'ın geçtiği haberi doğruladığını ifade etse de IŞİD'in saldırıyı neden üstlenmediğinin net olmadığını ifade ediyor ve "Bir ihtimal üstü kapalı bir açıklama yaparak üstlenmiş olabilirler" diyor.

Rusya Savunma Bakanlığı ise Suriye'de herhangi bir helikopter zaiyatı bulunmadığını söyleyerek "Suriye'deki tüm Rus savaş helikopterleri teröristleri yok etme görevlerine devam ediyor" diyor.

Savunma Bakanlığı sözcüsü, hava üssünün Rus birliklerin bölgeye yerleşmesinden aylar önce IŞİD ve Suriye ordusu arasındaki çatışmalar sırasında hasar gördüğünü dile getiriyor.

T4 hava üssü, IŞİD kontrolündeki bölgelere yakınlığı nedeniyle stratejik öneme sahip bir üs olarak görülüyor.