IŞİD Suriye'de 24 sivili infaz etti



Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden verilen bilgiye göre, terör örgütü IŞİD Münbiç kentini kuşatan Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDF) karşı atak başlattı. Terör örgütü mensuplarınca başlatılan harekât sırasında Münbiç yakınlarındaki bazı yerleşim yerleri hedef alındı. Buyir köyünü ele geçiren IŞİD, burada son 24 saat içinde 24 sivili infaz etti.

Kürt-Arap ittifakının operasyonu mayıs ayında başladı

ABD öncülüğündeki koalisyonun hava saldırıları ile destek verdiği Kürt ve Arap grupların ittifakından oluşan SDF, Münbiç'in kontrolünü sağlamak için mayıs ayında operasyona girişmişti. İnfazların gerçekleştiği Buyir, Münbiç'in yaklaşık 10 kilometre kuzeybatısında bulunuyor. Münbiç'te ilerlemeyi sürdüren SDF'nin, cihatçı milisin yoğun direnişiyle karşılaştığı bildiriliyor. Terör örgütünün SDF'nin ilerleyişini durdurmak için intihar eylemlerine başvurduğu belirtiliyor.

Münbiç'in stratejik önemi

SDF birliklerinin kuşatması altındaki Münbiç, IŞİD açısından stratejik önem taşıyor. Bölge, Türkiye sınırına yakınlığından ötürü terör örgütünün en önemli lojistik güzergâhı olarak görülüyor. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı'na göre Münbiç'in "önemli bir kesimi" Kürtlerin kontrolü altına girdi.

Barış görüşmeleri için Cenevre'de yeni adım

Suriye barış görüşmeleri için Birleşmiş Milletler (BM), ABD ve Rusya yetkilileri bu hafta Cenevre'de buluşmuştu. Görüşmelerde Rusya adına Dışişleri Bakan Yardımcısı Gennadi Gatilov, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Michael Ratney ve BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura hazır bulunmuştu.

5 yıllık iç savaşın bilançosu

Suriye'de 2011 yılından beri devam eden iç savaşta 280 binden fazla kişi öldü, milyonlarca kişi ülkesini terk etmek zorunda kaldı.