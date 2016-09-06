IŞİD, Suriye'de 2 Türk tankını vurdu; 3 şehit; 4 yaralı!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı operasyonunun 14. gününde radikal İslamcı terör örgütü IŞİD'in 2 Türk tankının vurduğunu, bu saldırıda 3 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını duyurdu.

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) saldırının yapıldığı Vukuf ve Sadvi köylerini de ele geçirdi.

Yapılan açıklamada harekatta bugün 44 hedefin obüslerle 153 atış yapılarak vurulduğu belirtildi.

Toplamda ise 437 hedefin 1852 kez vuruldu kaydedildi.

TSK’dan yapılan ilk açıklama şöyle:

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğimizi artırmak ve Koalisyon Güçlerine destek vermek maksadıyla; 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan "FIRAT Kalkanı Harekâtı" ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM Sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı ile BM'nin DEAŞ'la mücadeleye yönelik almış olduğu kararlar çerçevesinde sürdürülmektedir.

Harekâtın 14'üncü gününde operasyon bölgesinde teröristlere ait olduğu belirlenen ve yerleri tespit edilen 44 hedefe FIRTINA obüsleriyle 153 atım yapılarak tam isabetle vurulmuştur. 24 Ağustos 2016 FIRAT Kalkanı Harekâtının başladığı günden bugüne kadar toplam 437 hedefe 1852 atım yapılmıştır.

Koalisyon Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarınca saat 12:30 sularında BARAGİDAH bölgesinde tespit edilen DEAŞ hedefleri vurulmuştur.

Ayrıca bugün Koalisyon Güçleri desteğindeki ÖZGÜR SURİYE ORDUSU (ÖSO) tarafından VUKUF ve SADVİ köyleri ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir.

VUKUF bölgesinde meydana gelen çatışmalar esnasında DEAŞ unsurlarınca güdümlü TAS roketleriyle iki tankımıza yönelik yapılan saldırıda maalesef iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş; beş kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralılarımız derhal helikopterle hastaneye sevk edilerek tedavi altına alınmışlardır.

Ayrıca yine VUKUF bölgesi ve civarında süren çatışmalarda iki ÖSO personeli hayatını kaybetmiş, iki personeli de yaralanmıştır. Aynı şekilde yaralılar tahliye edilerek hastanede tedavilerine başlanmıştır.

Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekâtına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir.

Operasyonda 4 şehit

TSK, 27 Ağustos'ta bir askerin daha şehit olduğunu duyurmuştu.

Operasyonda şimdiye kadar şehit olan asker sayısı 4 oldu.

IŞİD, “2 tankı vurduk” demişti

IŞİD, TSK'ya ait iki tankın, Halep kırsalında bulunan Er-Rai'nin güneyinde imha edildiğini iddia etmişti. Amaq tarafından yapılan habere göre, tanklar güdümlü füzelerle vurulduğunu öne sürmüştü.