IŞİD Kobani'ye saldırdı; Salih Müslim Kürt köylerinin 'düştüğünü' yalanladı

Bir süredir Irak'taki ilerleyişi durdurulan Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) Suriye'de tekrar harekete geçti. Örgütün Kürt bölgesinde yer alan Kobani'de 16 köyü ele geçirdiğini iddia ederken, PYD Eşbaşkanı Salih Müslim ise Reuters'in "ele geçirdiği" iddiasını yalanladı.

Irak'ta ilerleyişini durduran IŞİD'in tekrar Suriye'ye dönerek Kürt bölgesinde yer alan Kobani Kantonu'na saldırı başlattı. Reuters saldırılarda 16 Kürt köyünün örgütün eline geçtiğini duyurdu. Ajans haberini Peşmerge güçlerine dayandırdı.

Bölgeyi kontrol altında tutan PYD'nin Eş Başkanı Salih Müslim ise IŞİD’in saldırılarını Twitter mesajları ile duyuruyor. 16 Kürt köyünün düştüğü haberini yalanlayan Müslim, saldırılarda ağır silahlar kullanıldığını ve Şengal (Sincar) bölgesinde yaşanana benzer bir katliam yaratılmaya çalışıldığını söyledi. Müslim uluslararası bir destek görmediklerini belirterek yardım istedi.

15 Eylül'den itibaren 3 koldan başlatıldığı belirtilen saldırıyla ilgili ANF'de çıkan haberde ise, 100'den fazla IŞİD militanının YPG'lilerce öldürüldüğü öne sürüldü. Haberde 3 köylü ve 8 YPG'linin de çatışmalarda öldüğü belirtildi.