T24 LogoT24 Logo
Dünya

IŞİD Kobani'ye saldırdı; Salih Müslim Kürt köylerinin 'düştüğünü' yalanladı

PYD Eş Başkanı Salih Müslim, IŞİD'in ilerleyişi durdurmak için uluslararası destek istedi

18 Eylül 2014 14:38

Bir süredir Irak'taki ilerleyişi durdurulan Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) Suriye'de tekrar harekete geçti. Örgütün Kürt bölgesinde yer alan Kobani'de 16 köyü ele geçirdiğini iddia ederken, PYD Eşbaşkanı Salih Müslim ise Reuters'in "ele geçirdiği" iddiasını yalanladı.

Irak'ta ilerleyişini durduran IŞİD'in tekrar Suriye'ye dönerek Kürt bölgesinde yer alan Kobani Kantonu'na saldırı başlattı. Reuters saldırılarda 16 Kürt köyünün örgütün eline geçtiğini duyurdu. Ajans haberini Peşmerge güçlerine dayandırdı.

Bölgeyi kontrol altında tutan PYD'nin Eş Başkanı Salih Müslim ise IŞİD’in saldırılarını Twitter mesajları ile duyuruyor. 16 Kürt köyünün düştüğü haberini yalanlayan Müslim, saldırılarda ağır silahlar kullanıldığını ve Şengal (Sincar) bölgesinde yaşanana benzer bir katliam yaratılmaya çalışıldığını söyledi. Müslim uluslararası bir destek görmediklerini belirterek yardım istedi.

15 Eylül'den itibaren 3 koldan başlatıldığı belirtilen saldırıyla ilgili ANF'de çıkan haberde ise, 100'den fazla IŞİD militanının YPG'lilerce öldürüldüğü öne sürüldü. Haberde 3 köylü ve 8 YPG'linin de çatışmalarda öldüğü belirtildi.

ETİKETLER

ışidkürtköykobani16ele geçirdipyddestekuluslararası

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24