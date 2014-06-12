IŞİD, Suriye ve Irak'ta neden bu kadar etkili?

ABD’nin önde gelen gazetelerinden New York Times, Irak Şam İslam Devleti’nin (IŞİD) Suriye ve Irak’ta bu kadar etkili olabilmesi hakkında “düşmanlarına oranla daha eğitimli, daha iyi teçhizata sahip ve daha fazla maaşa alıyor olmaları”nı gösterdi.

Irak’ın ikinci en büyük kenti Musul’u ele geçiren, Türkiye’nin Musul Başkonsolosluğu’na baskın düzenleyerek 80 Türkiye vatandaşını kaçırmasının ardından, başkent Bağdat’a yönelen IŞİD’in, Suriye ve Irak’ta bu kadar etkili olabilmesi merak konusu oldu.

IŞİD, uzunca bir süredir hem Irak ve Suriye ordularıyla, hem de çeşitli isyancı gruplarla savaş halinde. Buna rağmen örgütün ilerlemesi hız kesmiyor. New York Times’ta Thanassis Cambanis’in yazdığı makaleye göre, bunun altında yatan en önemli sebep, IŞİD üyelerinin düşmanlarına oranla daha eğitimli, daha iyi teçhizata sahip ve daha fazla maaşa alıyor olması yatıyor.

“Örgüt tam anlamıyla kozmopolit bir yapıya sahip ve adeta bir mıknatıs gibi dünyanın dört bir tarafından insanları cezbediyor” diyen Cambanis, “IŞİD, Çeçenistan, İngiltere, Almanya ve ABD uyruklu militanlara sahip. Bu militanların bir kısmı ideolojik sebeplerden dolayı IŞİD saflarında savaşıyor. Bunların haricinde IŞİD’in militanlarının büyük bir çoğunluğunun yüksek maaşlar sebebiyle örgütün saflarında yer alıyor” dedi.

IŞİD’in başarısının ardında yatan bir başka sebep ise iyi organize oluyor olması. Zira örgüt yalnızca savaşan bir grup değil. IŞİD, ele geçirdiği bölgelerde devlet gibi davranıyor ve vergi bile topluyor. Örgüt ayrıca elinde tuttuğu bölgelerde para karşılığı elektrik satıyor.