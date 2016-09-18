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Dünya
Deutsche Welle

IŞİD Suriye jetini düşürdü

IŞİD'in, Suriye'nin doğusundaki Deyr Ez Zor'u bombalayan Mig-21 tipi Suriye savaş uçağını düşürdüğü bildirildi.

18 Eylül 2016 19:07


IŞİD'e yakınlığı ile bilinen Amaq haber ajansı Suriye'nin doğusundaki Deyr Ez Zor'da bir Suriye savaş uçağının düşürüldüğünü duyurdu.

Ajansın internetten yayınladığı haberde, ‘Suriye rejimine ait bir savaş uçağı İslam Devleti savaşçıları tarafından Deyr Ez Zor kentinde düşürülmüştür', denildi.

Altıncı yılına giren Suriye iç savaşındaki gelişmeleri izleyen Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Rus yapımı Suriye savaş uçağı MİG-21'in pilotunun öldüğünü bildirdi.

Savaş uçağının düşürüldüğü Suriye askeri çevreleri tarafından doğrulandı. Uçağın IŞİD mevzilerine düzenlenen taarruz sırasında vurulduğu öğrenildi. Örgüt, ABD liderliğindeki uluslararası koalisyona bağlı savaş uçaklarının yanlışlıkla Suriye hükümet kuvvetlerine ait mevzileri bombalamasından sonra Deyr Ez Zor yönünde ilerlemeye başlamıştı. Suriye İnsan hakları Gözlemevi, koalisyon güçlerinin saldırısında hayatını kaybeden Suriyeli asker sayısının 90'a yükseldiğini açıkladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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