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Dünya

IŞİD Suriye-Irak sınırında mülteci kampına saldırdı!

Saldırıda en az 30 kişi hayatını kaybetti

02 Mayıs 2017 20:53

Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke sınır bölgesinde bulunan bir mülteci kampına yaptığı saldırıda, sivillerin de aralarında olduğu '30 kişinin hayatını kaybettiği' bildirildi.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, hayatını kaybedenler arasında 21 sivil olduğunu, 30 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Suriye resmi haber ajansı Sana ise, en az 30 sivilin öldüğünü, 34'ünün de yaralandığı aktardı.

Gözlemevi'nden Rami Abdül Rahman, "Haseke'de Iraklı mülteciler ve yerinden edilmiş Suriyelilerin yaşadığı kampın içinde ve dışında en az beş intihar bombacısı kendilerini patlattı" dedi.

Haseke'nin Recm el Salibi bölgesinde gerçekleşen saldırı sonrası bölgede IŞİD'le mücadele eden ve Kürt ve Arap savaşçılardan oluşan ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri ile ağır çatışmalar yaşandı.

Hayatını kaybedenler arasında bu militanların da olduğu belirtildi.

Sınır bölgesinde SDG'ye ait birçok mülteci kampı bulunuyor.

SDG'nin IŞİD'in kalesi Rakka'dan çıkarılması için bir süredir mücadelesini yoğunlaştırdığı biliniyor.

Nisan ayında IŞİD kontrolünde bulunan Tabka'yı kuşatan SDG, kentin güneyinde ilerlemeye başladığını duyurmuştu.

Tabka, hem IŞİD'in Suriye'deki merkezi konumunda olan Rakka'nın ülkenin batısındaki bölgelerle bağlantısını kesmek için hem de El Esad Baraj Gölü'nün kapaklarına ve bir askeri üsse ev sahipliği yapması nedeniyle stratejik öneme sahip bir yer olarak görülüyor.

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