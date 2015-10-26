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Dünya

IŞİD Suriye askerini tankla ezerek öldürdü, görüntüleri yayınladı!

IŞİD, Eylül ayında yayınladığı mesajda, bundan böyle ele geçirilen Suriyeli askerlerin tanklarla ezilerek infaz edileceğini açıklamıştı

26 Ekim 2015 12:54

ŞİD, 19 yaşındaki bir Suriye askerini tankla ezerek öldürdüğü görüntüleri yayınladı.

IŞİD militanları, esir aldıkları bir Suriye askerini tankla ezerek infaz etti. Adının Fadi Emir el Zeydan olduğu açıklanan 19 yaşındaki askerin Suriye Hava Kuvvetleri için istihbarat toplarken yakalandığı duyuruldu.

Örgütün yayınladığı infaz görüntülerinde gencin bir tank tarafından ezildiği görülüyor. IŞİD, Eylül ayında yayınladığı mesajda, bundan böyle ele geçirilen Suriyeli askerlerin tanklarla ezilerek infaz edileceğini açıklamıştı.

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