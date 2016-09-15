IŞİD şüphelileri polisi telefonla aramış!

Diyarbakır’da 26 Ekim 2015 tarihinde IŞİD’in hücre evlerine yapılan ve 7 teröristin ölü ele geçildiği operasyondan sonra yapılan soruşturmada, örgütle bağlantılı bazı kişilerin telefon kayıtları Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’ndan (TİB) alındı. İncelemede tutuklu şüpheli Mikail İçten ve yakalanamayan Ahmet Maço’nun, 2015 yılının Temmuz ve Ekim aylarında Diyarbakır ve Bingöl’ün Genç İlçe Emniyet Müdürlüğü santralini telefonla aradığı ortaya çıktı.

DHA'dan Felat Bozarslan'ın haberine göre, Diyarbakır’ın Kayapınar İlçesi’nde 26 Ekim günü IŞİD’in hücre evlerine yapılan operasyonda polis memurları Sadık Özcan ve Gökhan Çakıcı şehit edilirken; terör örgütü üyesi Veysel Argunağa, Cahit Ölmez, Serhat Seyithanoğlu, Ergün Gül, Sıdık Bünül, Orhan Genç ve Ersel Gergüy ölü ele geçirildi. Soruşturmayı sürdüren Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, TİB’e yazı göndererek, şüphelilerin bağlantılarının tespit edilmesi için dosyada ismi geçen herkesin görüşme kayıtlarını istedi.

TİB’den gönderilen yanıtta ’IŞİD’in Diyarbakır emiri’ olarak nitelendirilen Nihat Turan ve örgütün çatışma bölgeleri ile bağlantılı kuryesi Mahmet Demirtaş arasında olağandan fazla görüşme trafiği tespit edildi. Kayıtlara göre, Nihat Turan’ın tespit yapılan dönemde Mahmut Demirtaş’ı 1149 kez aradığı tespit edilirken, Mahmut Demirtaş’ın da Turan’ı 1157 kez aradığı belirlendi. Raporda, Mahmut Demirtaş ve Nihat Turan arasında zaman zaman günde 132 kez telefon görüşmesi yapıldığının tespit edildiği belirtildi.

48 ve 52 saniye

Kayıtlara göre; Savcı’nın IŞİD’in Diyarbakır emiri Nihat Turan ile irtibatlı olmakla suçladığı Ahmet Maço’nun ise 31 Temmuz 2015’te 2 kez Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü santralini aradığı tespit edildi. Kayıtlarda saat 15.42’de başlayan görüşmelerden birinin 48, diğerinin ise 52 saniye sürdüğü belirtildi.

TİB kayıtlarına göre, savcının örgüte lojistik sağlamakla suçladığı ve operasyonda yakalanarak tutuklanan Mikail İçten’in ise 18 Ekim 2015 günü Bingöl’ün Genç ilçe Emniyet Müdürlüğü santralini arayarak, 25 saniye görüşme yaptığı belirtildi. Görüşme kayıtları tutulmadığı için, dosyada aramaların içeriğine ilişkin bir bilgi yer almadı.