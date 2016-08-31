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Dünya

IŞİD Sözcüsü öldürüldü

El Adnani'nin öldürüldüğünü, IŞİD yayın organı Amaq duyurdu

31 Ağustos 2016 00:03

IŞİD Sözcüsü Ebu Muhammed el-Adnani'nin Halep'te öldürüldüğü duyuruldu. 

Avrupa ve ABD’deki IŞİD destekçilerine sık sık ‘inançsızlara’ ellerindeki ‘tüm imkanları’ kullanarak saldırma çağrısında bulunan El Adnani’nin ölümü, terör örgütünün ‘haber ajansı’ Amaq tarafından duyuruldu.

 

Irak'ın operasyonunda yaralanmıştı

 

Irak, Ocak ayında Adnani'nin Anbar'ın batısında düzenenlenen bir hava operasyonunda yaralandığını daha sonra Musul'a götürüldüğünü açıklamıştı.

Brooking's Enstitüsü'ne göre Adnani on yıldan fazla süre önce El Kaide'ye biat etti. İdlib asıllı olduğu belirtilen Adnani, ABD ordusu tarafından da Irak'ta hapse atılan mahkumlardan biriydi. 


 

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