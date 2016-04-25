IŞİD: Somali'deki ilk saldırımızı düzenledik

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü, ilk kez Somali'de saldırı düzenlediğini iddia etti.

Örgüt, bombalı saldırısında, başkent Mogadişu'daki Afrika Birliği askerlerinin hedef alındığını öne sürdü.

BBC'nin Kenya'nın başkenti Nairobi'deki güvenlik muhabiri Tomi Oladipo ise IŞİD'in açıklamasında, saldırının zamanlamasına ve ölen olup olmadığına değinmediğini aktardı.

IŞİD bir yıldan uzun süredir Batı Afrika'da kendine alan açmaya çalışıyor.

Ancak El-Kaide'ye bağlı Eş Şebab örgütünün Somali'deki varlığı bugüne dek buna engel olmuştu.

Geçen yıl Ekim ayında, Somali'nin kuzeydoğusundaki Putland bölgesinde, Eş Şebab'a bağlı bir grup IŞİD'e bağlılık yemini etmişti.



"IŞİD'e geçen komutanı yakaladık"



Somali hükümeti Eş Şebab'dan ayrılarak IŞİD'e geçen cihatçı komutan Hasan Fanah'ın dün akşam başkent Mogadişu'da yakalandığını duyurmuştu.

Hasan Fanah, başına 2 bin dolar para ödülü konmuş bir militandı.