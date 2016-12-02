IŞİD sitesine girdiği için tutuklandı!

Fransa’nın Marsilya şehrinde, ismi açıklanmayan 32 yaşında bir erkek, terörist saldırı düzenlemeyi planladığına dair hiçbir belirti olmamasına rağmen, IŞİD web sitelerini ziyaret ettiği tespit edilince yakalandı ve tutuklanarak iki yıl hapse çarptırıldı. Salı günü mahkemeye çıkarılan kişinin, bilgisayar masaüstü görüntüsü olarak da IŞİD bayrağı kullandığı tespit edildi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Fransız vatandaşının evinde yapılan aramalarda bilgisayarın yanı sıra telefon ve USB bellek içinde de IŞİD yanlısı görüntülere ve videolara rastlandığı açıklandı. Kişinin bilgisayar şifresi olarak “13novembrehaha” kullanması da dikkat çekici detaylardan biri. “Novembre” Fransızca’da Kasım anlamına geliyor. 13 Kasım 2015’te IŞİD’in Paris’te gerçekleştirdiği terör saldırılarında 130 kişi yaşamını yitirmişti. Şifrenin “novembre”den sonra kullanılan “haha” bölümü de yazı dilinde eğlenmek ve kahkaha atmak anlamında kullanılıyor.

Fransız polisinin açıklamasına göre yakalanan kişi masum bir ziyaretçi değil ve cihad sitelerine danışmanlık yapıyor. Çıkarıldığı mahkemede merak ettiği için bu siteleri ziyaret ettiğini açıklayan adam; “Gerçek İslam ve sahte İslam arasındaki farkı anlatmak istediğim için araştırma yapıyordum” şeklinde kendisini savundu. Şalvar tipi pantolonlu ve uzun sakallı olduğu belirtilen kişiye iki yıl hapsin yanı sıra 30 bin euro da para cezası verildi.

"İnternet üzerindeki kontrol ediyor"

Fransız hükümeti, internet üzerinden radikalleşmeyi frenlemek amacıyla denetimlerini daha sıkı hale getiriyor. Charlie Hebdo saldırısından sonra, hükümetin ilgili kurumuna, mahkeme kararı olmaksızın terör yanlısı siteleri kapatma yetkisi verildi.

Diğer Avrupa ülkelerinin de yakında benzer sansür rejimleri uygulayabileceğinden söz ediliyor. Avrupa Parlementosu’nun onaylaması beklenene terörle mücadele yönergesi, “terörü alenen destekleyen web sitelerine erişimin engellenmesi” yönünde bir maddeyi de kapsıyor. Dijital hakları savunan sivil toplum kuruluşlarına göre bu yasal düzenlemeler hak ihlallerine sebep olabilir.

Brüksel merkezli Avrupa Dijital Haklar Örgütü’nün savunma grubu direktörü Joe McNamee, bu konuda bir açıklama yaparak “Bu düzenlemelerin tanımları belirsiz ve keyfi uygulamalara sebep olabilir. Ve keyfilik hukuk tersidir.” dedi.

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