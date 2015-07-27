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IŞİD, sınırın 400 metre ötesinde hendek kazıyor

IŞİD, Karkamış sınırına tekrar hendek kazmaya başladı

27 Temmuz 2015 01:57

IŞİD, Türkiye sınırına sıfır noktada tekrar hendek kazmaya başladı. Çalışmalar, Türkiye sınırına yaklaşık 400 metre uzaklıkta bulunuyor.

IŞİD, Türkiye sınırına sıfır noktada bulunan Cerablus kentinde hendek kazmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Kilis’te yaşanan ve Astsubay  Yalçın Nane'nin hayatını kaybettiği saldırının ardından IŞİD üyeleri ilk defa sınıra bu kadar yaklaşıp Karkamış ilçesine yaklaşık 400 metre uzaklıkta hendek kazmaya başladı.İş makinelerinde bulunan militanlar sınıra paralel olarak derin bir hendek kazıyor. İki iş makinesi ara vermeden hendek kazmaya devam ediyor.

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