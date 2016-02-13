IŞİD sınırdan elini kolunu sallayarak geçmiş, militanlar hastanelerde tedavi edilmiş!

Türkiye’nin en çok “aranan teröristler” listesinin “kırmızı” kategosirinde yer alan IŞİD’in sınır emiri “Ebubekir” kod adlı İlhami Balı’nın Ankara’da açılan 27 kişilik IŞİD davasındaki 400 sayfalık telefon dinleme tutanakları ortaya çıktı. Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, dinleme tapeleri, Balı’nın Türkiye- Suriye sınırından çok rahatlıkla militan ve malzeme soktuğunu ortaya koydu. Türkiye’deki adamlarını 2500 dolar maaşa bağladığı anlaşılan İlhami Balı'nın Türkiye’ye sokturduğu IŞİD militanlarını Türkiye’deki özel hastanelerde para karşılığında tedavi ettirdiği tespit edildi.

Cumhuriyet'te yer alan haberin tam metni şöyle:

1572 kişi girmiş, çıkmış!

Tapelerden, Türkiye üzerinden IŞİD’e katılmak isteyenlerin Gaziantep’e geldiği, buradan kaçakçılar ve anlaşmalı taksiciler aracılığıyla Kilis’in Elbeyli ilçesinden Suriye’ye geçirildiği saptandı. Balı’nın bir adamının sınırdan 1572 kişinin giriş çıkış yaptığını rapor etmesi konuşmalara yansıdı. Balı’nın, 5 kişinin yakalanması üzerine de aradığı kişiye, “Jandarmalar almış, bırakırsa bıraksınlar” demesi dikkat çekiyor. 2014’te Antep- Kilis-Suriye hattında yaşanan cihatçı trafiği sırasında “devletin kulakları” her şeyi dinliyordu...

Kırmızı listede

Balı, İçişleri Bakanlığı’nın www.terorarananlar.pol.tr sitesinde kırmızı listede aranan teröristler arasında başı çekiyor. 2002’den beri Emniyet’in takibinde olan Balı, El Kaide üyeliğinden 3 yıl hapis yattı. 2012’de Suriye’ye giden Balı, önce El Nusra’ya, 2013’te ise IŞİD’e katıldı. Balı’nın başta Suruç, Diyarbakır ve Ankara katliamlarının talimatını verdiği öne sürülüyor.

"Antep’e 5 yolcum var"

İlhami Balı, 11 Aralık 2014’te Süleyman adlı kişi ile yaptığı görüşmede, Suriye’den Antep’e yolcu götürmesini istiyor:

İlhami Balı: Şimdi benim 3, 4, 5 tane yolcum var. Onları Antep’e bırakabilin mi?

Süleyman: Nerdesin?

İlhami Balı: Çiftlikten çıkaracam.

Süleyman: Tamam çıkarırsan götürürüm abi.

İlhami Balı: Tamam nasıl yapalım sen çiftliğe mi gelirsin?

Süleyman: He ben asfaltta dururum. Çiftliğe giremezik şu an, bilin çünki ııı karanlık olduğu için yani şeyde de ben yarım saat önce geldim köprü bağlı.

İlhami Balı: Anladım yani ziftmi bağlı.

Süleyman: Ya hayır hem zift bağlı hem bizim jandarma duriyi hem de köprüde piyade duriyi.

İlhami Balı: Yok şindi bir ıı mıntıka açık ordan geçirecektik.

Süleyman: Tamam abi başımlan gözüm üstüne.

"Jandarma almış"

İlhami Balı, 20 Kasım 2014’te yaptığı telefon görüşmesinde, karşıdaki kişiden Suriye’ye giderken sınırda jandarmanın yakaladığı kişilerin bırakılması için girişimde bulunulmasını istiyor.

X Şahıs: Ee emmi. Hee emmi.

İlhami Balı: Emmi şu adamı ara da şu bugün alınanlar jandarmadaymış. Bir şeyler yapabilirse.

X Şahıs: Kim.

İlhami Balı: Diyom adamı ara da.

X Şahıs: Hee.

İlhami Balı: Bu 5 kişi yakalandı ya.

X Şahıs: Hee İlhami Balı: Jandarmalar almış, bırakırsa bıraksınlar.

X Şahıs: Bu bu da Albatlarda mı?

İlhami Balı: He.

X Şahıs: Tamam tamam abi tamam.

"Tavuklar kaldı"

İlhami Balı, 3 Aralık 2014 tarihinde adı tespit edilemeyen kişi ile şifreli konuşuyor:

İlhami Balı: Alo.

X Erkek: Kuşları aldık tavuklar kaldı. Tavuklar bir yerine verdik istiyosan tavuklara da gidek birden.

İlhami Balı: Ne.

X Erkek: Tavuk tavuk.

İlhami Balı: Hani tavuk.

X Erkek: Tavuk buldum tavuk tavuk buldum.

İlhami Balı: Nerede.

X Erkek: Çersen’de Çersen’de.

İlhami Balı: Bak şimdi nerdesin sen.

X Erkek: Payamlar’dayım ben.

İlhami Balı: He eve gidim ben nası yapağ, gelim ben Payamlar’a bekle.

X Erkek: Tamam oldi al da gel.

"Yaralı var onu çıkaracam"

29 Kasım 2014’te İlhami Balı, X Erkek ile konuşuyor:

X Erkek: Napıyon emmi.

İlhami Balı: Alo abi çıkış var mı bitane arkadaş var yaralı.

X Erkek: Hıı. İlhami Balı: Yaralı var onu çıkaracam.

X Erkek: (Yanındaki şahsa hitaben) Yaralı var onu çıkaracak açık mı karşı? He getir emmi. İlhami Balı: Tamam.

X Erkek: Payamlar’a getir yani.

"Tedavi masrafları pazarlığı"

Dosyada, Suriye’de yaralanan kişilerin Türkiye’de tedavi edildiğine ilişkin konuşmalarda dosyaya yansıdı. İlhami Balı’nın, yaptığı bir görüşmede, hastanede tedavi edilen kişiler için ödenecek para miktarına ilişkin 24 Kasım 2014 tarihli konuşma şöyle

X Erkek: Sana mesaj attım ama alamadın herhalde 62 bin çıkardılar, 40 küsur bin dolara indirdik.

İlhami Balı: Kırk kaç abi

X Erkek: 40 bin dolar İlhami Balı: 48 bin dolar he bu abi kaç tane hasta.?

X Erkek: Toplam 16 hasta

İlhami Balı: 16 hasta abi ameliyat yapmadan fiyat söylemediniz mi ona.?

"Başka yok değil mi emmi?"

18 Aralık 2014 tarihinde yapılan görüşmede, kayıtlara X Erkek olarak geçen kişi, İlhami Balı’ya sınırdan geçirdiklerini rapor ediyor ve karşılığında para istiyor.

İlhami Balı: Alo

X Erkek: Essalımıaleyküm emmi

İlhami Balı: Aleykümselam emmi.

X Erkek: Nassın eyimisin?

İlhami Balı: Saol sen nassın emmi?

X Erkek: Allah razı olsun emmi. Bi şey diyecem de biraz.

İlhami Balı: Buyur emmi

X Erkek: Pa para var mı hiç yanında?

İlhami Balı: Hee senin ııı hesabını kapatmadık mı?

X Erkek: Yok.

İlhami Balı: Tamam sen hesabını yap, ben seni kapatıyım şimdi acil istiyecem para.

X Erkek: Ta tamam emmi.

İlhami Balı: Tamam inşallah sen kaç kişi geçti kaç kişi çıktı hesabını yap.

X Erkek: (Yanındakine- Ee defteri verele bakim) 1572 kişi giriş çıkış.

İlhami Balı: Dur ben yok giriş farklı çıkış farklı lazım bana.

X Erkek: Giriş 1301 tane giriş. Çıkış 272.

İlhami Balı: Tamam başka.

X Erkek: Iı şey bi şey var şu 6 kişinin parası vermiştim 150 de şoför.

İlhami Balı: Şoför toplam 750 mi?

X Erkek: Hee. Bir de şeyin de parasını verdim şu eveli günde 450 de kuşçuya verdim.

İlhami Balı: He tamam.

X Erkek: Ee o var.

İlhami Balı: Başka yok demi?

X Erkek: Yok emmi.

İlhami Balı: Oldu emmi oldu.

"Her ayın onunda para veriliyordu ya!"

İlhami Balı, 7 Aralık 2014’te konuştuğu X Erkek ile görüşüyor. Bu görüşmeden, IŞİD’in Türkiye’deki bazı kişileri maaşa bağladığı anlaşılıyor:

İlhami Balı: Buyur seni dinliyorum.

X Erkek: Ha söylüyom ee ayın onunda para veriliyordu ya.

İlhami Balı: Sana gönderdiğim parayı niye görmedin gelmedi mi para?

X Erkek: Abi ee ee kaç kişiyiz biz burda?

İlhami Balı: Iee

X Erkek: Ee yani ee beş kişiyiz ya. Zaten 2500 dolar yapıyo maaş.

İlhami Balı: Tamam.

X Erkek: Ha abi para suyunu çekti az kaldı ya say say diyosan şimdi yanımda sayıyım.

İlhami Balı: Haa.

X Erkek: Ha biz bi araç kiralıyoruz. Şimdi bi tane araç askerin elinde ya ii inşallah o haftaya çıkacak tamam mı?

İlhami Balı: Tamam. Maaşınızı gönderirim ha bu şeye diyecem ee.