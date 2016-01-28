IŞİD, sınırda mayın temizleme çalışması yapan güvenlik güçlerine ateş açtı

Gaziantep'in Karkamış ilçesi Suriye sınırında mayın temizleme çalışması yapan güvenlik güçlerine IŞİD mensuplarınca ateş açıldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırıda, seken bazı mermilerin isabet ettiği Karkamış Belediyesi hizmet binası geçici olarak boşaltıldı.

Radikal'in haberine göre IŞİD üyeleri, Gaziantep'in Karkamış ilçesi Suriye sınır hattında mayın tespit ve temizleme çalışması yapan güvenlik güçlerine ateş açtı.



Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, Karkamış Belediyesi yakınındaki sınır hattında mayın tespit ve temizleme çalışması başlattı. Çalışmalar devam ettiği esnada, Cerablus'un kontrolünü elinde bulunduran DAEŞ mensuplarınca güvenlik güçlerine ateş açıldı.

Karkamış Belediye binası boşaltıldı

Bölgede bulunan askerler, belirlenen hedeflere karşılık verdi. Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırıda, seken bazı mermilerin hizmet binasına isabet etmesi nedeniyle Karkamış Belediyesi geçici olarak boşaltıldı.

Olayın ardından sınır hattında önlemlerini artıran güvenlik güçleri, vatandaşlara da bölgeye yaklaşmamaları konusunda uyarıda bulundu. Mayın temizleme aracı yaklaşık 10 gündür, terör örgütü sınır hattına örülecek güvenlik duvarı çalışmaları kapsamında Karkamış'ta görev yapıyordu.