T24 LogoT24 Logo
Gündem

IŞİD, sınırda mayın temizleme çalışması yapan güvenlik güçlerine ateş açtı

Seken kurşunlar belediye binasına isabet etti

28 Ocak 2016 21:51

Gaziantep'in Karkamış ilçesi Suriye sınırında mayın temizleme çalışması yapan güvenlik güçlerine IŞİD mensuplarınca ateş açıldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırıda, seken bazı mermilerin isabet ettiği Karkamış Belediyesi hizmet binası geçici olarak boşaltıldı.

Radikal'in haberine göre IŞİD üyeleri, Gaziantep'in Karkamış ilçesi Suriye sınır hattında mayın tespit ve temizleme çalışması yapan güvenlik güçlerine ateş açtı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, Karkamış Belediyesi yakınındaki sınır hattında mayın tespit ve temizleme çalışması başlattı. Çalışmalar devam ettiği esnada, Cerablus'un kontrolünü elinde bulunduran DAEŞ mensuplarınca güvenlik güçlerine ateş açıldı.

 

Karkamış Belediye binası boşaltıldı

 

Bölgede bulunan askerler, belirlenen hedeflere karşılık verdi. Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırıda, seken bazı mermilerin hizmet binasına isabet etmesi nedeniyle Karkamış Belediyesi geçici olarak boşaltıldı.

Olayın ardından sınır hattında önlemlerini artıran güvenlik güçleri, vatandaşlara da bölgeye yaklaşmamaları konusunda uyarıda bulundu. Mayın temizleme aracı yaklaşık 10 gündür, terör örgütü sınır hattına örülecek güvenlik duvarı çalışmaları kapsamında Karkamış'ta görev yapıyordu. 

ETİKETLER

ışidtskgüvenlik güçlerigaziantepsınırhabersuriye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24