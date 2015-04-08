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Dünya

IŞİD, sinek kaydı tıraşa ve bıyığa karşı

Yasağa uymayanlar, 10 güne varan tutukluluk süreleriyle cezalandırılıyor

08 Nisan 2015 02:51

IŞİD militanları, Suriye'nin kuzeyindeki Rakka kentinde, insanları kot pantolon giymemeleri, bıyık bırakmamaları ve tıraş olmamaları konusunda uyaran el ilanları dağıtıyor. IŞİD'in erkekler için onayladığı tek şey, Sünni Müslümanlar tarafından sünnet kabul edilen 'Peygamber sakalı'. 

IŞİD'in kentteki uygulamalarına karşı çıkan aktivistler, Eylül 2013'ten beri kenti kontrol altında tutan grubun daha önce de sigarayı ve müzik dinlemeyi yasakladığını belirtiyor. Bu yasaklara uymayanlar, 10 günlük bir tutukluluğun ardından, "derslerini öğrenip öğrenmediklerinin" tespiti için bir sınava tabi tutuluyor.

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