IŞİD şimdi de Balkanlara el atıyor



Şimdilerde artık IŞİD’in Balkanları da tehdit eder hale geldiği ve terör örgütünün bölge insanlarını kazanmaya çalıştığı haber veriliyor. Birkaç günden beri bu video internette dolaşıyor. Video, IŞİD’e bağlı Hayat Medya Center’da üretilmiş ve başlığından anlaşılacağı üzere video “Balkan Halklarına’ yönelik… Ve tabii tehdit içeriyor. Bosnalı Salahuddin adlı sakallı biri, “Mümkünse bunların arabalarının altına bomba koy, dinsizleri zehirle, -Bosna’da, Sırbistan’da, Sancak’da- nerede bulursan bunları orada öldür öldür öldür” diyor video kaydında.

IŞİD Balkanlar'da strateji değişikliğine mi gidiyor?

Bu propaganda videosu IŞİD’in bir strateji değişikliğine gittiğine işaret ediyor. Balkanlar’da tek tek eylemciler aracılığıyla acaba yeni bir cephe mi açılıyor? Londra merkezli King’s College üniversitesinde öğretim görevlisi olan ve aynı zamanda terör uzmanı Prof. Peter Neumann, “Tek tek eylemcilere ihtiyaç duyuyorlar. Bu tür şok edici eylemler düzenlemeleri için bunları doğrudan harakete geçiriyorlar” diyor.

'Avusturya'nın güvenliği açısından Batı Balkan ülkelerinin istikrarı önemli'

Nisan ayı sonunda Bosna'daki Zvornik kenti terör saldırısı ile sarsılmıştı. Silahlı bir kişi, tekbir getirerek bir polis memurunu vurmuştu. Güvenlik makamları, saldırganın Suriye’den dönen bir kişi ile yoğun temas içinde olduğunu açıkladı.

Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz, Batı Balkan ülkelerinden mevkîdaşları ile işbirliği olanaklarını ararken, uyarıda da bulunuyor: “Avrupa’dan Irak ve Suriye yönüne gidenler özellikle Batı Balkan güzergahını kullandıkları için ve bu Batı Balkan ülkelerinden bazıları da radikal eğilimlere uygun ortam sunduklarından, bizim güvenliğimiz büyük ölçüde bu bölgenin istikrarına bağlı.”

'Bosna, Kosova ve Sancak'ta radikal eğilimler artıyor'

Selefiler Bosna ve Kosova’da etkili oluyor. Uzmanlar Bosna’daki Selefi köyleri konusunda uyarıda bulunuyorlar. Viyana Üniversitesi’nden Bosnalı siyasal bilimci Vedran Dzhic şunları söylüyor: “IŞİD tarafından Avrupa ülkelerinden devşirilen milislerin sayısına bakılacak olursa, nüfusa oranla Batı Balkan ülkelerinin önde gittiği görülür. Bosna ve Kosova’nın tüm bölgelerinden, Makedonya’nın ve Sırbistan’ın ise bazı yörelerinden insanlar milis olarak devşiriliyor. Güney Sırbistan’daki Sancak’ta da son yıllarda radikal eğilimler olduğu gözleniyor. Kötü ekonomik ve sosyal şartların devam etmesi nedeniyle tüm bu saydığımız ülkelerde radikal eğilimlerin artması tehlikesi bulunuyor."

IŞİD yayınladığı video ile insanların savaş korkusunu sömürüyor

IŞİD’in yayınladığı videoda insanların savaş korkuları sömürülüyor. Burada hedeflenen, tıpkı seçimlerde olduğu gibi, insanları İslamcıların kucağına itmek… . Video kaydında sesi duyulan cihadçı, Srebrenitsa, Mostar ve Gorajde'de yeni katliamlar olacağı yönünde uyarıda bulunuyor. Bundan kurtulmanın tek yolunun ise IŞİD'e katılmak olduğu mesajı veriliyor.