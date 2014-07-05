IŞİD, Şii camilerini ve türbelerini havaya uçurdu

Irak Şam İslam Devleti’nin (IŞİD), başta Musul olmak üzere ele geçirdiği birçok yerde bulunan mezar, Şii camileri ve türbelerini dinamitlerle havaya uçurmaya başlaması, ülkedeki mezhep savaşının şiddetlenerek, bölge ülkelerini de içine alması tehlikesini doğurdu. IŞİD’in havaya uçurduğu Şii camilerinin görüntülerini sosyal paylaşım sitelerinde yayınlaması üzerine gözler İran’a döndü.

Radikal’de yer alan habere göre, IŞİD’in Irak’ta Şiilerce kutsal sayılan yerleri tehdit etmesine geçen haftalarda cevap veren İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bu ülkedeki Şii mabetlerini korumak için harekete geçmekten çekinmeyeceklerini söylemişti. Ruhani, televizyondan canlı yayınında yaptığı açıklamada, “Büyük İran halkı Kerbela, Necef, Kâzimiyye ve Samarra’daki kutsal Şii türbelerini savunmak için tereddüt etmeyecektir” demişti.

3 milyon Şii gönüllü

İranlıların Irak’a giderek kutsal kabul edilen mekanları korumak için gönüllü birlikler oluşturduğu da basına yansımıştı. İran’ın geçen hafta Irak’a silahlı güç gönderdiği iddia edilmiş, ancak Tahran bunu yalanlamıştı. IŞİD’e karşı savaşmak için Asaib Ahl el Hak, Hataib Hizbullah ve Bedir Tugayları’nın, Irak ordu birliklerinin yanında görevlendirildiği de iddialar arasında.

Musul'u ve diğer bazı Sünni bölgelerini kontrol eden terör örgütü Irak Şam İslam Devleti (IŞİD), başta Musul olmak üzere ele geçirdiği birçok yerde bulunan mezar, Şii camileri ve türbeyi hedef almaya başladı.

Örgüt Musul ve Telafer'de bulunan birçok mezarı, türbe ve Şii camilerini dinamitle yerle bir etti.

Sistani de çağrı yapmıştı

Irak Başbakanı Nuri El Maliki ve Irak’taki en büyük Şii otorite olan Ayetullah Ali Sistani’nin silahlanma çağrısı üzerine de Irak’ta 3 milyona yakın Şii’nin gönüllü milis olarak kayıt yaptırdığı belirtiliyor. Irak’ta Maliki’ye yönelik mesafeli duruşuyla bilinen Şii lider Mukteda es-Sadr’a bağlı silahlı milisler de, Şiilerce kutsal sayılan türbeleri korumak için Samarra kentine gönderildi.

Sadr Hareketi lideri Mukteda Sadr’ın çağrısı üzerine 19 Haziran’da kurulan “Barış Seriyyeleri’ne” mensup üniformalı binlerce kişi, silahlarla Sadr kentindeki Mazfer Meydanı’nda gövde gösterisi yapmıştı.