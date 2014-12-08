IŞİD şiddetinden uzak yaşayanlar örgüte daha büyük sempati duyuyor!

Yapılan araştırma internet kullanıcılarının IŞİD’in yarattığı şiddet ve kargaşadan ne kadar uzak yaşarlarsa, örgüte o kadar büyük sempati beslediğini ve sosyal medyada paylaştığını ortaya koydu.

Terörle mücadele uzmanları IŞİD’in insanlar üzerindeki etkisinden kaygı duyuyor. Örgütün mesajını kabul eden kişiler örgütle birlikte saldırı düzenleyebilir ya da kendi başlarına hareket ederek bireysel eylemlere girişebilir. ABD’de yetkililer geçtiğimiz günlerde Amerikan topraklarında Amerikan askerlerine karşı olası saldırılar konusunda uyarı yayınladı.

Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre, İtalya’daki Milano Üniversitesi’nden araştırmacılar Temmuz ve Ekim ayları arasında yayınlanan 2 milyon sosyal medya mesajını inceledi. Sonuçlara göre Arapça yazılan mesajlarda IŞİD’e yönelik duygular Avrupa ve Amerika’da, Irak ve Suriye’de olduğundan daha olumlu içerik taşıyor.

Suriye’den gelen yayınlarda örgüte destek oranı yüzde 8, Irak’ta yüzde 19,7 iken bu oran Belçika’da yüzde 31, İngiltere’de yüzde 24, Fransa’da ise yüzde 20,8 düzeyine kadar çıkıyor.

IŞİD’e en büyük destek içeren mesajların yollandığı ülkeler yüzde 47 ile Katar ve yüzde 35 ile Pakistan.

Araştırmaya göre Amerika’da Arapça paylaşımlar arasında IŞİD’e destek oranı yüzde 21,4.

Merkezi Londra’da olan Quilliam Vakfı’ndan Erin Saltman, savaşı yaşayan ve tehdit altında olan kişilerinterörist bir örgüte bakışının farklı olacağına dikkat çekiyor. Saltman, savaştan uzak olanların dini ideoloji ve propagandadan daha fazla etkilenebileceğini ve amacın araçları meşru kıldığına inanabileceğini belirtiyor.

IŞİD’i destekleme nedenlerinin başında yüzde 35,7 ile “İslam’ı savunmak,” yüzde 26,2 ile “dine aşırı inanmak”, yüzde 17,4 ile “devlet kurmak” geliyor. IŞİD’in Batı’ya karşı tepki olarak desteklenmesi, yüzde 8,3’te kalıyor.

IŞİD’e karşı mesajların birinci nedeni yüzde 32,8’le “dini siyasi amaçlar için kullanma.” Bunu yüzde 28,9’la “şiddet”, yüzde 17 ile dinsel özgürlük de dahil olmak üzere “özgürlüğe karşıtlık,” izliyor.

Araştırmaya göre Amerikalı gazeteci James Foley’in kafasının kesilerek öldürülmesi gibi büyük olaylar IŞİD taraftarı ve karşıtı mesajların daha yoğun olarak yayınlanmasına neden olmuş.

Anketlerdeki mesajların 4’te 3’ü erkekler tarafından atılmış.

Ankete dahil olan mesajların yüzde 93’ü Twitter’dan, geri kalanı Facebook, bloglar ve diğer sosyal medya platformlarından toplanmış.

İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre araştırmanın kesinlik oranı yüzde 95 ile yüzde 98 arasında.

Brandeis Üniversitesi profesörü ve Batı Cihatçılık Projesi kurucusu Jytte Klausen araştırmanın “vekaleten cihat” dediği kavramı ortaya koyduğunu söylüyor.

Araştırmanın cihatçıların ve destekçilerinin Twitter’ı kendi amaçları için ele geçirdiğini gösterdiğini söyleyen uzman, Belçika gibi ülkelerde bazı merkezlerin aşırılık yanlısı mesajları yaymak için ciddi çalışma içinde olduğunu belirtiyor. Uzman, bu vekaleten cihatçılığın daha geniş bir cihatçı harekete yol açabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Araştırmaya göre İslam dünyasının dışında IŞİD’e desteğin en yoğun olduğu ülke, Belçika. Uluslararası Radikalleşme Araştırmaları Merkezi’ne göre Belçika, tüm Batı ülkeleri arasında Irak ve Suriye’ye en fazla militan gönderen ülke.

Ancak cihatçılar üzerine araştırma yapan Belçikalı gazeteci Guy Van Vlierden, anketin sonuçlarına belli bir şüpheyle yaklaşmak gerektiğini, çünkü az sayıda radikalin çok sayıda mesaj yayınlayarak anketi etkileyebileceğini söylüyor.

Gazeteci aynı zamanda yalnızca Arapça paylaşımları taramanın da sorunlu olduğunu, çünkü Batı’da yaşayan pek çok Müslüman’ın bu ülkelere entegre oldukları için örgüte karşıtlıklarını ülkenin egemen dilinde yazıyor olabileceğine dikkat çekiyor.

Vlierden, ankette Belçika’dan IŞİD’e verilen desteğin ülkeden IŞİD’e katılan kişi sayısıyla tutarlı olduğunu söylüyor. Gazeteci, IŞİD’e katılan her Belçikalı için Belçika’da belki de örgütü destekleyen 10 kişi bulunduğunu söylemenin doğru olabileceğini de ekliyor.