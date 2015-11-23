IŞİD, Şengali zengin-fakir, Sünni-Şia fişlemesi yaparak yağmalamış!

Terör örgütü IŞİD, bir süre önce Peşmerge'nin kontrolüne geçen 600 bin Ezidi'nin yaşadığı Şengal’de Ezidi evlerini, kirveleri aracılığıyla fişlemiş. Kapılara şu yazılar yazılmış:

Şia: Yağmala!

Zengin Şia: IŞİD üst düzey yönetimi yağmalayacak!

Sünni: Milis evi, dokunma!

3 Ağustos 2014’te Şengal’i işgal eden IŞİD, Ezidileri katletti, kadınları seks kölesi yaptı. Sağ kurtulmayı başaran on binlerce Ezidi yollara düştü. Binlercesi Şengal Dağları’nda yaşamını yitirdi, dağları aşabilenler Irak Kürdistan Bölgesi’ne kaçtı. IŞİD işgalinden 15 ay 10 gün sonra; 12 Kasım’da Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı ve KDP (Kürdistan Demokratik Partisi) Lideri Mesut Barzani başkomutanlığındaki 27 bin kişilik Peşmerge, kara harekâtı başlattı. ABD liderliğindeki koalisyon güçlerinin savaş uçakları da IŞİD karargâhlarını bombaladı. 13 Kasım’da peşmerge, ilçeyi ele geçirdi.

Hürriyet'ten Gülden Aydın'ın haberi şöyle:

"Geri çekilirken yakıp yıktılar"

IŞİD’in döşediği mayınlar nedeniyle sivillere yasak olan Şengal’e gitmek için 150 kilometre uzaklıkta olan Zaho’dan yola çıkıyoruz. 2014 Ağustos’unda on binlerce Ezidi’nin IŞİD zulmünden kaçarak geldiği köylerin etrafında şimdi kamplar oluşturulmuş. Yardım çadırlarında Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’nin yanı sıra uluslararası yardım kuruluşlarının amblemleri var. Geçen yıl kıran kırana bir savaşın yaşandığı cephe yolunda ilerliyoruz. Sağ tarafımız, Suriye’nin Rojava bölgesiyle sınır. YPG’nin iki ülke arasında açtığı sınır kapısında YPG bayrakları ve militanları göze çarpıyor. Sol tarafımızdaysa Musul toprakları. IŞİD’in geri çekilirken yakıp yıktığı Sinone ve Rabia’da hayat belirtisi çok az.

Dağın zirvesinde Doçka heykeli

3.5 saatlik yolculuğumuzun sonuna doğru Şengal Dağları tüm heybetiyle karşımıza çıkıyor. Bu dağlar, IŞİD’le Ezidiler arasında doğal barikat oluşturuyor. Eteklerden zirvelere doğru tırmandıkça, sürgündeki Ezidilerin yeni yaşamlarına tanık oluyoruz. Vadilere serpiştirilen binlerce çadırda, Şengal katliamından ve aylarca mahsur kaldıkları dağlardan sağ çıkmayı başaran Ezidiler barınıyor. Son zirveye vardığımızda, dev bir Doçka silahını taşıyan askeri bir araç heykeliyle karşılaşıyoruz. Heykel, IŞİD’i geri püskürten bir peşmerge silahı ve bu mevzi zaferini simgelemesi için dikilmiş. Alt tarafımızda uzanan düzlükte Şengal ilçesi beliriyor.

Ezidi kadının pembe geceliği

Şengal ve köylerindeki Ezidilerin büyük bir bölümü, 3 Ağustos 2014’teki IŞİD baskınına uykuda yakalanmıştı. Şengal’e inen yolun iki tarafında, o gece yaşanan kâbusun izleri duruyor. Kurşunlarla delik deşik edilen, yakılan, yoldan çıkıp uçurumun kenarında duran, ters dönen onlarca otomobil… Rast gele bırakılmış giysiler, örtüler… Bir kadın iç çamaşırı görüyorum. Solgun pembe, dantelli ve şık bir geceliğe benziyor. Bir kadının, en mahrem giysisinin bu dağlara getirmesinin nedeni, ancak baskın telaşıyla kaçması olabilirdi. Kadına ne olmuştu? Yüreğim sıkışıyor. Şengal’e değil bir harabeye giriyoruz. Manzaranın etkisini tarif etmek mümkün değil. Binlerce bina yakılmış, yıkılmış.15 ay öncesine kadar 250 bin Ezidi’nin yaşadığı ilçede hayat yok, ölüm var. Yanmış, yıkılmış şaşaalı konaklar, geçmişteki mutlu hayatların kana ve gözyaşına boğuluşunu simgeliyor.

IŞİD'de iş bölümü

Şengal’i IŞİD’den kurtaran peşmergenin verdiği bilgilere göre IŞİD’li teröristler, yeteneği ve becerisine göre örgütün verdiği 4 görevden birini yapıyor:

1-Kelle kesici

2-Yağmacı

3-Kadın köle satıcısı

4-Savaşçı

"IŞİD 5 km ötemizde"

Şengal, IŞİD’den tamamen temizlense de 5 kilometre ötedeki Kabusi köyünde. İlçenin IŞİD köyüne bakan tarafına gittiğimizde peşmergenin buldozerlerle kilometrelerce uzunlukta hendek açtığını görüyoruz. İlçenin hububat silolarının bulunduğu yerde, IŞİD’in mayın üretme merkezinin olduğunu öğreniyoruz. ‘Zerevani’ denen özel kuvvetler de IŞİD’e karşı konuşlanmış, elleri tetikte.

"Yeni şehir kuracağız"

Peşmerge komutanı, general Sımê Baseli anlatıyor: “IŞİD, Şengal’de 15 ay 10 gün kaldı. İnsanları öldürmekle kalmadılar, hayatı durdurdular. Su depolarını, evleri yıktılar. Başkomutan Mesut Barzani Ezidilere ‘Şengal’i kurtaracağız’ sözünü verdi. 12 Kasım’da 27 bin Peşmerge ile Şengal’i sağlı sollu kuşattık. 13’ünde üç taraftan girdik. Deneyimliydik. 7 şehit verdik. ABD ve koalisyon güçlerine çok teşekkür ediyorum. Biz karadan girdik, onlar havadan vurdu. Şengal’de ne kadar IŞİD’li varsa hepsini öldürdük. En stratejik yeriyle Suriye-Telafer-Rakka, Irak-Musul bağlantısını kestik. IŞİD, büyük darbe aldı. İlk görevimiz IŞİD’i kovmaktı. Şimdi TNT’leri temizleyip yeni bir şehir kuracağız.”

Duvarda IŞİD fişlemesi; Şia: Yağmala - Sünni: Dokunma

İçe kapalı bir toplum olan Ezidiler, Şengal’de bir arada yaşadıkları Araplarla ‘kirve’ olarak güvene dayalı ilişki kuruyorlar. Şengal’i işgal ettiğinde Arap nüfusun milis desteğini alan IŞİD, Ezidi evlerini, kirveleri aracılığıyla fişlemiş. Peşmergenin gösterdiği Arapça yazıların ne anlama geldiğini, tercüme ettiğinde öğreniyoruz.

Şia: Yağmala!

Zengin Şia: IŞİD üst düzey yönetimi yağmalayacak!

Sünni: Milis evi, dokunma!