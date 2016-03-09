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Dünya

'IŞİD Savunma Bakanı' Çeçen Ömer öldürüldü mü?

"Çeçen Ömer" olarak da bilinen El-Şişani’yi "küresel teröristler" listesinde yer almıştı

09 Mart 2016 15:31

Amerikalı askeri yetkililer, koalisyon güçlerinin geçen hafta Suriye'de düzenlediği bir hava saldırısında IŞİD'in üst düzey bir komutanını hedef aldıklarını açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı, Gürcistan vatandaşı Ömer el-Şişani’nin muhtemelen Cuma günü düzenlenen saldırıda 12 IŞİD militanı ile birlikte öldürüldüğünü duyurdu.

Kırmızı sakalı ile bilinen Ömer el-Şişani bazı çevrelerce "IŞİD Savunma Bakanı" olarak görülüyordu.

El-Şişani, IŞİD'in Kuzey Suriye'deki birliklerini yönetiyordu.

 

ABD'nin 'küresel teröristler' listesinde

 

ABD Hazine Bakanlığı, 2014 yılında asıl adının Tarkan Tayumurazoviç Batiraşvili olduğu sanılan ve "Çeçen Ömer" olarak da bilinen El-Şişani’yi "küresel teröristler" listesine almıştı.

Washington yönetimi, el-Şişani'nin başına 5 milyon dolar da ödül koymuştu. El-Şeddadi kasabası yakınlarındaki saldırının, uçaklar ve insansız hava araçları ile düzenlendiği belirtildi.

Ancak Ömer el-Şişani'nin ölüp ölmediği hala netlik kazanmadı. El-Şişani'nin ölümü halinde, IŞİD'in özellikle Çeçenistan ve Kafkasya'dan yabancı savaşçı toplama çabalarının da darbe alacağı, Suriye ve Irak'taki topraklarını korumasının güçleşeceği şeklinde yorumlar yapılıyor.

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