'IŞİD Savunma Bakanı' Çeçen Ömer öldürüldü mü?

Amerikalı askeri yetkililer, koalisyon güçlerinin geçen hafta Suriye'de düzenlediği bir hava saldırısında IŞİD'in üst düzey bir komutanını hedef aldıklarını açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı, Gürcistan vatandaşı Ömer el-Şişani’nin muhtemelen Cuma günü düzenlenen saldırıda 12 IŞİD militanı ile birlikte öldürüldüğünü duyurdu.

Kırmızı sakalı ile bilinen Ömer el-Şişani bazı çevrelerce "IŞİD Savunma Bakanı" olarak görülüyordu.

El-Şişani, IŞİD'in Kuzey Suriye'deki birliklerini yönetiyordu.

ABD'nin 'küresel teröristler' listesinde

ABD Hazine Bakanlığı, 2014 yılında asıl adının Tarkan Tayumurazoviç Batiraşvili olduğu sanılan ve "Çeçen Ömer" olarak da bilinen El-Şişani’yi "küresel teröristler" listesine almıştı.

Washington yönetimi, el-Şişani'nin başına 5 milyon dolar da ödül koymuştu. El-Şeddadi kasabası yakınlarındaki saldırının, uçaklar ve insansız hava araçları ile düzenlendiği belirtildi.

Ancak Ömer el-Şişani'nin ölüp ölmediği hala netlik kazanmadı. El-Şişani'nin ölümü halinde, IŞİD'in özellikle Çeçenistan ve Kafkasya'dan yabancı savaşçı toplama çabalarının da darbe alacağı, Suriye ve Irak'taki topraklarını korumasının güçleşeceği şeklinde yorumlar yapılıyor.