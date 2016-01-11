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Dünya

IŞİD, 'savaş ganimetleri'ni satmak için online mağaza açtı!

"Bu site, IŞİD işgalinde yaşayan insanların normal bir hayat sürdüğünü, ganimet gibi çeşitli para kaynağına sahip cihatçıların ise daha iyi yaşadığını gösterme çabası"

11 Ocak 2016 20:42

Gençleri örgüte çekmek için yeni bir araç arayışında olan IŞİD'in, savaş ganimetlerini düşük fiyatlara sattığı bir online mağaza açtığı belirtildi. Siteyle ilgili olarak, "teröristler, güzel hayat ve zengin olma hevesine kapılan insanları IŞİD saflarına çekmeyi planlıyor" yorumu yapıldı.

Sputnik'te yer alan habere göre, sunucusu Kanada’da, alan adı Türkiye’de kayıtlı olan ve şu anda erişimi engellenen sitede, insanların ancak hayal edebileceği ürünler dev indirimle satılıyor. Sitede araba, motosiklet, bisiklet ve televizyon gibi çeşit çeşit ürünler bulmak mümkün. Ancak sitenin asıl amacı IŞİD'e yeni insanlar kazandırmak. Teröristler, güzel hayat ve zengin olma hevesine kapılan insanları IŞİD saflarına çekmeyi planlıyor.

 

Militanlara ait savaş ganimetlerini satıyorlar

 

Askeri uzman Efser Kerim, “Hindistan dahil birçok ülkede genç insanları pahalı eşyalarla kandırmak kolay. Gençler tereddüt etmeden cihat yoluna girebiliyor. Şunu anlamak lazım ki, IŞİD yeni üyeleri çekmek için her şeye hazır ilkesiz bir örgüt” dedi.

Sitede, ayrıca Irak ve Suriye topraklarında IŞİD militanlarına ait savaş ganimeti satan mağazaların açıldığı belirtildi. Bu mağazaların IŞİD kontrolündeki bölgelerde yer alması dikkat çekiyor. Hindistan ordusundan emekli Albay G. C. Khaana,  konuyla ilgili şunları söyledi:

“IŞİD böylece kendi ekonomisini yaratmaya çalışıyor. Site, başta militanlar olmak üzere IŞİD yanlılarını teşvik amacıyla açıldı. Bu site ayrıca, IŞİD işgalindeki topraklarda yaşayan insanların normal bir hayat sürdüğünü, ganimet gibi çeşitli para kaynağına sahip cihatçıların ise daha iyi yaşadığını gösterme çabasıdır.”

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ışidonline storesavaş ganimetleriekonomi

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