IŞİD sanığının yargılanmasına başlandı

Suriyeli Şaaz El M. Berlin’de görülmeye başlanan davanın ilk duruşmasında ifade vermeyi reddetti. Savunma avukatlarının davanın kamuoyuna kapalı görülmesi talebi de mahkeme tarafından kabul edilmedi.

20 yaşındaki Suriyeli, 2013-2016 yılları arasında Suriye’de IŞİD saflarında savaşmak, silah kontrol yasalarını ihlal etmek ve Berlin’deki potansiyel saldırı hedeflerinde keşif yapmakla suçlanıyor. Federal Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede sanığın Alexander Meydanı, Brandenburg Kapısı ve Federal Meclis gibi başkentteki olası saldırı hedeflerini bağlantı adamları aracılığı ile IŞİD’e bildirmekle suçlanıyor.

Sanık mülteci olarak Almanya'ya geldi

İddianamede Suriyeli'nin 2015 yılında Balkan rotası üzerinden mülteci olarak Almanya’ya geldiği ve IŞİD ile yoğun iletişimi sürdürdüğü belirtiliyor. En az bir kişinin Suriye’de IŞİD saflarına katılmasını sağlamakla itham edilen Suriyeli ayrıca olası saldırganlara da bağlantı adamı olarak yardım etmeyi taahhüt etmekle suçlanıyor.

Sanığa yöneltilen suçlamalar arasında Suriye’de IŞİD’in Deyrizor Havaalanı’nın işgaline katılmak ve IŞİD birliklerinin gıda ihtiyacını karşılamak da bulunuyor. Savcı Gerwin Moldenhauer, ellerinde "oldukça kapsamlı deliller" olduğunu bildirdi.

Avukatı: ÖSO'ya yakın ılımlı bir grupta savaştı

Buna karşın savunma avukatları müvekillerine yönelik suçlamaları reddetti. Savunma Avukatı Tarık Elobied, müvekilinin IŞİD üyesi değil, aksine Özgür Suriye Ordusu'na yakın ılımlı bir gurupta savaştığını öne sürdü. Savunma Avukatı, müvekilinin tutuklandıktan sonra polise verdiği ifadelerin büyük bir kısmının gerçeği yansıtmadığını, "uydurma veriler" olduğunu savundu.

Tutuklu yargılanan sanık 22 Mart 2016’da Brandenburg'da yakalanmıştı.

Yoğun güvenlik kontrolleri altında görülen davanın nisan ayına kadar yaklaşık 25 duruşmada sonuçlanması öngörülüyor.

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AFP/dpa/BD/HS