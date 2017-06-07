IŞİD sanığı 'Ebu Hanzala'ya tutuklandı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan radikal İslamcı terör örgütü IŞİD'in Türkiye'deki üst düzey yöneticilerinden olduğu iddia edilen 'Ebu Hanzala' kod adlı Halis Bayancuk tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri 'Ebu Hanzala' kod adını kullanan Halis Bayancuk'u, 30 Mayıs tarihinde İstanbul'da gözaltına aldı. IŞİD'in Türkiye ayağının yöneticilerinden olduğu iddia edilen Halis Bayancuk, Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne getirilerek sorguya alındı.

Sakarya'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda tutuklanan 8 Türk vatandaşı örgüte Halis Bayancuk'un aracılığıyla girdiklerini iddia ederken, Bayancuk'un örgüte elaman kazandırmak için faaliyetlerde bulunduğu, Adapazarı'nda toplantılar yapmak için gizli mescit açtığı, piknik düzenlediği ve İstanbul'a elamanlar götürdüğü belirlendi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri bugün Halis Bayancuk ile soruşturma kapsamında gözaltına alınan M.Y'yi sağlık kontrollerinden geçirilmesinin ardından adliyeye sevk etti. Adliyeye sevk edilen Bayuncuk tutuklandı.

Bu kez kelepçe

'Ebu Hanzala' olarak bilinen Halis Bayancuk' un daha önce sağlık kontrolüne götürülürken ellerinin kelepçesiz oluşu tartışma yaratmıştı. Bayuncuk’un bugün Sakarya' da adliyeye sevk edilirken ellerinin önden kelepçeli olduğu görüldü.