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IŞİD sanığı ‘Ebu Hanzala’ gözaltına alındı

Halis Bayancuk'un IŞİD'in Türkiye'deki üst düzey yöneticilerinden olduğu iddia ediliyor

30 Mayıs 2017 21:47

IŞİD'in Türkiye ayağının üst düzey yetkilisi olduğu iddia edilen Ebu Hanzala kod adlı Halis Bayancuk gözaltına alındı.

Star gazetesinin haberine göre Bayancuk, İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu'nca IŞİD'e yönelik yürütülen soruşturmalar devam ediyor.

Bu operasyonlar kapsamında, IŞİD'in üst düzey yöneticisi olduğu değerlendirilen ve Ebu Hanzala kod adlı Türkiye vatandaşı Halis Bayancuk isimli şahıs, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul ilinde düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli Sakarya'ya getirildi. Şahsın sorgusu sürüyor.

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