IŞİD saldırısında Iraklı 2 gazeteci hayatını kaybetti

Irak’ın Musul kentinde Huna Selahaddin TV kanalının 2 çalışanı hafta içi IŞİD’in İmam Xerbi köyüne yönelik saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Irak televizyonu Huna Selahaddin TV kanalından yapılan açıklamaya göre; yaşamlarını yitiren gazetecilerin Harm Hazza El Duleymi ve kameraman Südad El Düri oldukları belirtildi.

2 gazetecinin öldürüldüğü İmam Xerbi köyü Musul’un batı yakasına 60 kilometre uzaklıkta, Selahaddin eyaletine bağlı. Geçtiğimiz ay da Musul operasyonunu takip eden 2 Fransız gazeteci mayın patlaması sonucu yaşamını yitirmişti.

Öte yandan Irak ordu birliklerinin IŞİD’e karşı operasyonu da devam ediyor. Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Saad Maan gece yaptığı açıklamada gazeteci ve sivillerin bulunduğu ve IŞİD tarafından kuşatma altında tutulan köyün halen kurtarılamadığını belirtti.