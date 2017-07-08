T24 LogoT24 Logo
Dünya

IŞİD saldırısında Iraklı 2 gazeteci hayatını kaybetti

IŞİD tarafından kuşatma altında tutulan köyün halen kurtarılamadığını belirtti

08 Temmuz 2017 16:17

Irak’ın Musul kentinde Huna Selahaddin TV kanalının 2 çalışanı hafta içi IŞİD’in İmam Xerbi köyüne yönelik saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Irak televizyonu Huna Selahaddin TV kanalından yapılan açıklamaya göre; yaşamlarını yitiren gazetecilerin Harm Hazza El Duleymi ve kameraman Südad El Düri oldukları belirtildi.

2 gazetecinin öldürüldüğü İmam Xerbi köyü Musul’un batı yakasına 60 kilometre uzaklıkta, Selahaddin eyaletine bağlı. Geçtiğimiz ay da Musul operasyonunu takip eden 2 Fransız gazeteci mayın patlaması sonucu yaşamını yitirmişti.

Öte yandan Irak ordu birliklerinin IŞİD’e karşı operasyonu da devam ediyor. Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Saad Maan gece yaptığı açıklamada gazeteci ve sivillerin bulunduğu ve IŞİD tarafından kuşatma altında tutulan köyün halen kurtarılamadığını belirtti.

 

ETİKETLER

ırakgazeteciışidmusulölümkanalçalışan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24