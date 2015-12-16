IŞİD saldırısında dört Türk askeri yaralandı



Musul'un Başika bölgesinde Türk askerlerinin de bulunduğu eğitim üssüne, IŞİD örgütünün kontrol ettiği bölgeden havan atışı yapıldığı belirtildi. Açılan ateş sonucu kampta bulunan dört asker yaralandı. Şırnak'a sevk edilen askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığı saldırıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan açıklamada, IŞİD örgütü ile Peşmerge güçlerinin karşılıklı çatışmaları sırasında IŞİD'in Peşmerge tarafına havan atışının Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye isabet ettiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"DEAŞ Terör Örgütü ile Peşmerge güçlerinin karşılıklı çatışmaları esnasında, saat 15.10 sularında, DEAŞ Terör Örgütü'nün Peşmerge tarafına attığı Katyuşa ÇNRA mermilerinin bir kısmı Türk askerlerinin de konuşlu bulunduğu Başika'daki Üs Bölgesine düşmüştür. Tespit edilen DEAŞ Terör Örgütü hedeflerine obüsler ile misliyle karşılık verilmiştir."